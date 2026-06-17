Víctor Mingo ya no es opción para el Real Zaragoza y apunta al extranjero

Víctor Mingo era uno de los jugadores preferenciales de la dirección deportiva encabezada por Lalo Arantegui para reforzar el puesto de delantero centro, pero no hay negociación en curso y el Real Zaragoza ha renunciado a él ya que el Arenteiro ejecutó el año opcional de su contrato, no está libre y la entidad no se plantea pagar por él.

De hecho, el delantero, que este pasado curso ha anotado 12 goles y dado dos asistencias con el Arenteiro, equipo que descendió a Segunda RFEF, apunta a jugar en el extranjero y no continuar con su carrera en España, pese a que tenía el interés, además del Real Zaragoza, de equipos de la categoría de plata como el Granada, Cádiz, Eldense, Tenerife, Albacete o Ceuta.

El Arenteiro, pese a su descenso, ha ejecutado el año opcional de su contrato por una pequeña cantidad de dinero porque sabe que va a rentabilizar la inversión en el futbolista, que tiene más caché deportivo que la categoría en la que va a militar, porque no es un jugador que por nivel sea de Segunda RFEF. Además, en ese contrato, el club gallego se guardaría un 50% del pase del futbolista, cláusula que ha echado para atrás a varios equipos.

Formado en el Getafe, el ariete madrileño, de 22 años, llegó a la cantera del RCD Espanyol en julio de 2024 procedente del Illescas de Segunda Federación, donde había anotado 27 goles en dos temporadas. Al Arenteiro arribó el punta madrileño el verano pasado, firmando por una sola temporada tras dejar el filial del Espanyol. Es un delantero de referencia, un nueve, fuerte físicamente y que va bien por alto.

Gastón Vallés, otra vía

Así que Lalo Arantegui tiene esa vía completamente cerrada, pero no la de Jesús de Miguel, que es el objetivo prioritario para la delantera, ni tampoco la de Gastón Valles, ambos puntas del Tenerife, que acaba de regresar a Segunda División tras un año en Primera RFEF y que es el espejo más cercano en el que quiere mirarse el Real Zaragoza.

El Tenerife pagó 75.000 euros al Castellón por firmar a De Miguel el pasado verano y otros 75.000 por el ascenso a Segunda, pero la operación tiene dos escollos importantes. El primero, que el club isleño pide traspaso por el futbolista y el Real Zaragoza solo está dispuesto a pagar por Diego Fuoli, portero del Sabadell y gran objetivo para la meta suba o no el conjunto catalán este sábado ante el Zamora, aunque es más factible su llegada en caso de que cayera en la promoción. Y el segundo escollo es que cuenta con el interés de numerosos equipos.

Sin embargo, el Real Zaragoza sabe que es un futbolista diferencial en Primera RFEF. Fue el máximo goleador de la categoría con el Castellón, marcando 16 goles y repartiendo 6 asistencias, hizo tres goles en Segunda tras el ascenso y este pasado curso hizo 11 tantos y repartió 7 pases de gol. Es decir, participó en casi un tercio de todos los goles del Tenerife de forma directa.

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El caso de Gastón Valles es más sencillo. Llegó al Tenerife en el mercado de invierno pagando un pequeño traspaso al Unionistas de Salamanca, donde había marcado cuatro goles, y en club isleño sumó otros tres, pero siempre estuvo como tercer delantero precisamente tras De Miguel y Enric Gallego. El Tenerife y el propio jugador tienen una cláusula unilateral para romper el vínculo este verano, por lo que llegaría a coste cero al Zaragoza, que ha mostrado interés en él, aunque la prioridad es De Miguel.