Anartz Peña: "El reto es enorme, el Real Zaragoza es un histórico que ha ganado títulos"

Anartz Peña es, quizá, el jugador más desconocido de los fichajes que ha realizado el Real Zaragoza junto a Peter Ademo, pero el que sí que sabe muy bien de sus cualidades es Ibai Gómez, que fue su entrenador en el Arenas de Getxo y que ha sido su gran aval para su incorporación a la meta aragonesa. En principio, con rol de segundo portero por detrás del deseado Diego Fuoli, pero en el fútbol nunca se sabe. Cabe recordar que Ibai dijo en redes sociales que, si midiera 1,90, estaría en Primera División.

El aval del escudo del Real Zaragoza ya fue suficiente para que no tuviera dudas para venir al club y que estuviera Ibai Gómez como técnico también ayudó: "Lalo e Ibai se pusieron en contacto con mis agentes y conmigo y desde el primer momento no hubo duda", dijo en su presentación en el Ibercaja Estadio.

Con el técnico vasco, en el Arenas de Getxo, consiguió el ascenso de categoría a Primera RFEF, aunque sus caminos se separaron este pasado curso. Ibai emprendió un nuevo reto en el Andorra de Segunda, mientras que Peña se mantuvo en el cuadro vasco. Y el guardameta habló de la influencia del técnico para lograr el ascenso: "Es una persona que transmite sus ideas de forma muy clara y ver que podíamos plasmar su forma de trabajar nos llevó a creernos que podíamos ganar la Liga", valoró. Ahora, el deseo es que esa hambre se transmita en el Real Zaragoza.

En cuanto a cómo se define como portero, Peña se consideró "ágil bajo palos, puedo ayudar al equipo en el juego y salida de balón y soy valiente". "Siempre intento ayudar al equipo y a la defensa", aseguró.

Noticias relacionadas

Y sobre su nueva aventura como blanquillo, reconoció que "el reto es enorme", porque al final "el Real Zaragoza es un club histórico y que ha ganado títulos", por lo que en lo personal quiere "trabajar lo mejor posible todos los días para intentar que el míster me dé la oportunidad el fin de semana de ayudar al equipo".