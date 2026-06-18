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Ander Herrera se muestra cauteloso con su futuro: "No sé si voy a seguir jugando un poco más"

El aragonés no da pistas sobre su posible regreso al Real Zaragoza en un día en el que se despidió de sus compañeros de Boca Juniors

VÍDEO | Ander Herrera se despide de Boca Juniors

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Arturo Pola

Arturo Pola

Zaragoza

El regreso de Ander Herrera al Real Zaragoza cada vez va tomando más forma, pero el aragonés sigue sin dar demasiadad pistas sobre su futuro, al menos públicamente. Sus últimas declaraciones llegan desde Argentina en un día en el que Ander ha acudido a las instalaciones de Boca Juniors para despedirse de sus compañeros y de los trabajadores de la entidad.

Preguntado por cuál va a ser su siguiente paso y si pasaba por los banquillos, el canterano blanquillo se mostró cauto sobre la posibilidad de entrenar en el futuro al equipo argentino y pareció dar a entender que su etapa en el césped todavía no ha acabado. "No sé de momento lo que voy a hacer, no sé si voy a seguir jugando un poco más", aseguró. "Le tengo tanto respeto a Boca, a la historia de este club que siento que hay que formarse muy bien y estar preparado realmente para dirigir este club. Yo me voy a formar, me gusta dirigir pero Boca son palabras mayores. Ojalá algún día esté preparado para volver al club en otro rol".

Además, Ander Herrera habló de su adiós al conjunto sudamericano. "La salida fue fácil. Cada cuerpo técnico tiene sus prioridades. Lo que dejé claro al club es que en ningún caso conmigo iba a haber problemas. Tengo agradecimiento a la gente que me trajo. Yo lo que hice es ponerle más fáciles las cosas al nuevo cuerpo técnico. Boca deja de tener a un jugador pero tendrá a un hincha de por vida".

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Por otra parte, el zaragozano mostró un "agradecimiento total a Boca que me trajo, que me dio la oportunidad de cumplir un sueño. Desearle lo mejor a mis compañeros, creo que Boca tiene unas posibilidades. Este último año y medio se han hecho las cosas bien pero la exigencia de Boca es ganar y no hemos ganado".

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