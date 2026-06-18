Andrada se queda seguro en Rayados de Monterrey y el TAD anunciará en pocos días el dictamen por su recurso

Esteban Andrada seguirá en Rayados de Monterrey, donde tiene contrato hasta 2027, ya que la decisión de Matías Almeyda, nuevo entrenador de este equipo es que el meta, tras regresar de su cesión en el Real Zaragoza, sea uno de los dos guardametas, previsiblemente con Luis Cárdenas, ya que es factible que Santiago Mele, fichado el año pasado y que está en el Mundial con Uruguay, salga tras terminar esta cita. Andrada comenzó hace diez días la pretemporada de cara al Apertura que arranca para Rayados el 19 de julio y el ya exarquero zaragocista cuenta con la decisión del técnico Almeyda, por lo que no habrá otro préstamo para él ni rescindirá su contrato.

En el Real Zaragoza, donde estaba cedido pagando Rayados en torno al 80% de su ficha, jugó 27 partidos y el último fue el derbi ante el Huesca, donde un puñetazo a Pulido le llevó a una sanción de 13 encuentros, 12 por la agresión y uno más por la doble amarilla, recurrida a título personal por el arquero, ya que el Zaragoza no presentó recurso, primero ante Apelación, que también depende de la Federación Española de Fútbol, como el Comité de Disciplina, que lo desestimó y después ante el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), que está vinculado al CSD y en el que los abogados del meta esperan que se rebaje o se anule el castigo, cuando le quedan ocho encuentros por cumplir.

La decisión del TAD se espera para la próxima semana, o a los umo para la primera de julio, y si no hay resolución a favor del portero la idea de Monterrey es plantear un recurso o bien ante la justicia ordinaria, que lo haría el propio arquero, o acudir a la FIFA y tiene precedentes a favor el meta para pensar en que no tenga que cumplir esos 8 partidos que le quedan de sanción.

Hay que tener en cuenta que esos castigos por sanciones de larga duración se han mantenido al cambiar la competición el futbolista a otro país solo en casos de doping, falsificación documental o amaño de encuentros y en ninguno de esos supuestos está el caso de la agresión de Andrada. Además, Rayados tiene un precedente cuando fichó en 2022 a Sergio Canales, que tenía una sanción por cumplir en el Betis de tres partidos que le impusieron por una expulsión en un choque ante el Cádiz por la que fue sancionado con cuatro encuentros y los que le quedaban pendientes no los cumplió en Monterrey tras acudir el jugador a la justicia ordinaria.

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No tuvo en cuenta Apelación en el recurso de Andrada ni el arrepentimiento espontáneo ni la provocación previa de Pulido, ni tampoco "el historial disciplinario absolutamente intachable", como se establece en el recurso presentado por el despacho de Juan de Dios Crespo del meta. Tampoco tiene en cuenta la "vulneración del principio de proporcionalidad y agravio comparativo jurisprudencial” al imponer la sanción máxima para estos casos (12 partidos) ni tampoco "el agravio comparativo con otras sanciones y con otros precedentes", no solo el de Dani Jiménez, que fue castigado con 4 partidos cuando también golpeó a Andrada tras el puñetazo de este a Pulido sino de otros castigos como los de Pepe o Germán Burgos. Ahora, está por ver la respuesta del TAD con los mismos argumentos que en el recurso anterio.