Directo | El Real Zaragoza presenta a Jaume Jardí, Anartz Peña y Raúl Pereira

Muchas presentaciones tendrá que llevar a cabo el Real Zaragoza durante este verano porque la plantilla va a ser prácticmante nueva. la primera, este jueves para que la afición conozca a tres de los primeros fichajes blanquillos: Jaume Jardí, Anartz Peña y Raúl Pereira.

El acto se va a celebrar a partir de las 12.00 horas en el Ibercaja Estadio y en él, además de las intervenciones de los tres nuevos futbolistas del equipo aragonés, se espera que hable el director deportivo del Real Zaragoza, Lalo Arantegui, para actualizar la posición del club en el mercado antes de iniciar una nueva etapa en Primera RFEF.