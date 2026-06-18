Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Obras PortilloReal ZaragozaLecitrailerSucesos AragónHuelga médicosMario Alonso Auren
instagramlinkedin

Real Zaragoza

Directo | El Real Zaragoza presenta a Jaume Jardí, Anartz Peña y Raúl Pereira

El club presenta esta mañana en el Ibercaja Estadio a los tres primeros fichajes de la próxima temporada

Directo | Presentación de Jaume Jardí, Anartz Peña y Raúl Pereira como nuevos jugadores del Real Zaragoza / Real Zaragoza

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Arturo Pola

Arturo Pola

Muchas presentaciones tendrá que llevar a cabo el Real Zaragoza durante este verano porque la plantilla va a ser prácticmante nueva. la primera, este jueves para que la afición conozca a tres de los primeros fichajes blanquillos: Jaume Jardí, Anartz Peña y Raúl Pereira.

El acto se va a celebrar a partir de las 12.00 horas en el Ibercaja Estadio y en él, además de las intervenciones de los tres nuevos futbolistas del equipo aragonés, se espera que hable el director deportivo del Real Zaragoza, Lalo Arantegui, para actualizar la posición del club en el mercado antes de iniciar una nueva etapa en Primera RFEF.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Bebé, exjugador del Real Zaragoza e internacional con Cabo Verde: 'Necesito volver al Zaragoza para terminar lo que empecé
  2. Ander Herrera deja Boca Juniors, no cumplirá su contrato y la puerta a su regreso al Real Zaragoza podría abrirse
  3. Luis Carbonell, su verdad en el Real Zaragoza a pecho descubierto: 'He rechazado obtener la invalidez y me la juego a volver al fútbol
  4. El otro reto de Ander Herrera en su regreso al Real Zaragoza
  5. Dani Tasende, el primer descendido con el Real Zaragoza que encuentra nuevo equipo: este es su destino
  6. Un ex del Real Zaragoza será el director deportivo de uno de los clubes más ruidosos de Europa: 'Hay que tener hueco para ocho o diez canteranos
  7. La apuesta con todo del Real Zaragoza por Diego Fuoli y los goles de Jesús de Miguel
  8. La operación de regreso de Ander Herrera y los pilares que sujetarán el nuevo Real Zaragoza de Lalo Arantegui

Directo | El Real Zaragoza presenta a Jaume Jardí, Anartz Peña y Raúl Pereira

Directo | El Real Zaragoza presenta a Jaume Jardí, Anartz Peña y Raúl Pereira

El Sabadell no dará ninguna facilidad al Real Zaragoza con Diego Fuoli: de 350.000 a 800.000 euros de cláusula

El Sabadell no dará ninguna facilidad al Real Zaragoza con Diego Fuoli: de 350.000 a 800.000 euros de cláusula

El ex del Real Zaragoza que ya es historia de los Mundiales: ningún seleccionador español lo había logrado

El ex del Real Zaragoza que ya es historia de los Mundiales: ningún seleccionador español lo había logrado

Andrada se queda seguro en Rayados de Monterrey y el TAD anunciará en pocos días el dictamen por su recurso

Andrada se queda seguro en Rayados de Monterrey y el TAD anunciará en pocos días el dictamen por su recurso

El zaragocista Samed Bazdar, ante un duelo clave en el Mundial contra Suiza

El zaragocista Samed Bazdar, ante un duelo clave en el Mundial contra Suiza

Jaume Jardí, Raúl Pereira y Anartz Peña pasan las pruebas médicas y este jueves serán presentados

Jaume Jardí, Raúl Pereira y Anartz Peña pasan las pruebas médicas y este jueves serán presentados

El retraso en el pago a la plantilla del Real Zaragoza ya roza las tres semanas

El retraso en el pago a la plantilla del Real Zaragoza ya roza las tres semanas

El Real Zaragoza aguarda el sí definitivo de Ander Herrera

El Real Zaragoza aguarda el sí definitivo de Ander Herrera
Tracking Pixel Contents