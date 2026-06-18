El ex del Real Zaragoza que ya es historia de los Mundiales: ningún seleccionador español lo había logrado

El Mundial de Estados Unidos, Cánada y México sigue dejando registros que quedan para la historia del fútbol a pesar de que todavía no se ha terminado de disputar la primera jornada. En el mismo día que Messi ha recordado a todo el mundo que sigue en activo y su puntería está intacta, un viejo conocido del Real Zaragoza ha conseguido batir un récord al convertirse en el entrenador español que más mundiales ha disputado con un total de tres.

Roberto Martínez ha debutado este miércoles en un Mundial como seleccionador de Portugal. El técnico de Balaguer ha visto como su equipo solamente sumaba un punto gracias a un gol de Joao Neves frente a una República Democrática del Congo que aguantó con una dura línea de cinco hasta el final del partido (1-1).

Cristiano Ronaldo en el suelo tras fallar una ocasion / EFE / SAM WASSON

El combinado luso, lleno de estrellas de los mejores clubes de toda Europa, es uno de los candidatos a levantar su primer Mundial en la final que se disputará en Nueva York el próximo 19 de julio. Portugal comparte grupo con la debutante Uzbekistán, Congo y Colombia, el único equipo capaz de competirle la primera posición si no hay ninguna sorpresa. Los colombianos vencieron a los uzbecos por 1-3 de madrugada.

Roberto Martínez se ha convertido en el primer entrenador español en dirigir en tres Mundiales superando a Vicente del Bosque, que fue el seleccionador de España en Sudáfrica 2010, de gran recuerdo para todos, y Brasil 2014. El entrenador catalán se estrenó en una cita mundialista en 2018 como seleccionador de Bélgica. Un conjunto belga plagado de estrellas como De Bruyne, Hazard, Lukaku, Courtois que logró su mejor clasificación histórica al quedar en tercera posición tras vencer a Inglaterra.

Roberto Martínez durante su etapa como seleccionador de Bélgica / STEPHANIE LECOCQ / EPA

Al tener la mejor generación de su historia, Bélgica estaba ilusionada con vencer una Eurocopa o alcanzar la final del Mundial, pero eso por ahora tendrá que esperar. Roberto Martínez fracasó en su segunda cita mundialista en Qatar donde el combinado belga cayó estrepitosamente en la fase de grupos. Y es que los Diablos Rojos cayeron en el grupo de la muerte con Croacia y Marruecos, las dos revelaciones que se vieron las caras en el tercer y cuarto puesto.

El entrenador ilerdense no estuvo mucho tiempo en el paro ya que recibió la llamada de la Federación Portuguesa de Fútbol para sustituir a Fernando Santos, el seleccionador que levantó la Eurocopa de 2016 y la primera Nations League. Roberto Martínez afronta el mismo reto que en Bélgica, hacer que la generación dorada de Portugal consiga ganar por primera vez un Mundial. El seleccionador ya consiguió ganar el verano pasado la Nations League en una final muy competida frente a España.

Un futuro incierto

Lo que no está claro es lo que pasará con el futuro de Roberto Martínez tras el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. El técnico acaba contrato tras la cita mundialista y uno de los grandes candidatos a ocupar el banquillo de Portugal era sin duda José Mourinho, pero su regreso al Real Madrid obliga a buscar otras opciones.

Roberto Martínez durante un entrenamiento preparatorio de Portugal / EFE/ Alonso Cupul

A pesar de encontrarse desde su primer partido en el ojo de las crícias, en sus primeros 40 partidos al frente de Portugal, Roberto Martínez ha sumado un balance de 28 victorias, 7 empates y solo 5 derrotas. De estos encuentros, 31 han sido oficiales, saldados con 22 triunfos, 6 empates y 3 derrotas, mientras que los otros 9 corresponden a amistosos, con 6 victorias, un empate y dos derrotas. Estas cifras le convierten en el seleccionador con el mayor porcentaje de victorias en la historia de Portugal, alcanzando un 70%.

A nivel ofensivo, la propuesta del técnico español también es histórica. Su Portugal acumula 103 goles anotados, siendo el seleccionador luso más rápido en alcanzar los 100 tantos, hito que logró en su partido número 39.

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Roberto Martínez mantiene un vínculo temprano con el Real Zaragoza, club en el que se formó como futbolista antes de construir buena parte de su carrera en el fútbol británico. El actual seleccionador de Portugal pasó por las categorías inferiores zaragocistas, jugó en el filial y llegó a debutar con el primer equipo en Primera División en la temporada 1992-93. Además, parte de su familia es zaragozana. En Portugal le acompaña Jesús Seba, uno de los tres zaragocistas que se marchó a Inglaterra en los 90 junto a Isidro Díaz.