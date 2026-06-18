Jardí, Peña y Pereira, preparados para el reto del Real Zaragoza: "Esta ilusión no la genera cualquier club"

Jaume Jardí, Anartz Peña y Raúl Pereira fueron, en ese orden pero en el mismo acto, presentados como nuevos jugadores del Real Zaragoza y los tres se mostraron preparados e ilusionados ante el reto de devolver al club aragonés al fútbol profesional.

El mediapunta catalán reconoció que "las negociaciones fueron muy rápidas", tanto que se cerraron "en una semana", ya que, confesó, "esa ilusión no la genera cualquier club".

Reconoció que tiene "ganas de hacer cosas importantes" y que se siente cómodo "en todas las posiciones del ataque", pero prefiere "en la mediapunta o en la derecha para aprovechar la pierna zurda". Ahí es donde ha dado un gran rendimiento en el Nástic, donde ha anotado 11 goles. "A nivel personal, quiero seguir creciendo y ser mejor futbolista día a día. Me siento más maduro que cuando llegué a Tarragona", apuntó, aunque evitó comparaciones con el último gran jugador que vino del Nou Estadi, que fue Luis Suárez: "Ojalá salga igual de bien, pero somos jugadores diferentes".

Por su parte, Anartz Peña habló de la influencia de Ibai Gómez, su gran valedor ya que fue su entrenador en el Arenas de Getxo, con el que subió a Primera RFEF antes de que el ahora técnico blanquillo se marchase al Andorra: "Es una persona que transmite sus ideas de forma muy clara y ver que podíamos plasmar su forma de trabajar nos llevó a creernos que podíamos ganar la Liga", valoró. Ahora, el deseo es que esa hambre se transmita en el Real Zaragoza.

En cuanto a su fichaje, también rapidez y convencimiento: "Lalo e Ibai se pusieron en contacto con mis agentes y conmigo y desde el primer momento no hubo duda". Por último, sobre cómo se define como portero, Peña se consideró "ágil bajo palos, puedo ayudar al equipo en el juego y salida de balón y soy valiente". "Siempre intento ayudar al equipo y a la defensa", aseguró.

Por último, Raúl Pereira dijo ser "un lateral con mucha llegada, profundidad y buen centro", y recalcó que se siente "cómodo" tanto en una defensa de cinco atrás como carrilero como lateral puro en una de cuatro.

Sobre el objetivo, habló que es "el ascenso" y por ello "me comprometo a dar todo lo que me pidan el míster y el grupo". "Formarme en una etapa más e intentar conseguir el ascenso", agregó.

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Preguntado sobre si que fuese pillado de fiesta tras una derrota del Cádiz afectó a su salida del club andaluz, Pereira dijo que no y que ese asunto "ya está cerrado"; y además no consideró que venir al Real Zaragoza sea bajar de nivel pese a venir de competir en Segunda: "No lo veo como bajar de nivel. Es un nuevo reto, otro sitio y un gran club. Yo creo que es un buen sitio para hacer la cosas bien", cerró.