Luis Carbonell, el ex del Real Zaragoza que también juega el Mundial en el Parque Oliver: esta es la selección que representa
El canterano está disputando el Mundialito de la Integración en el campo del Atlético Escalerillas y su equipo ya ha ganado los dos primeros partidos
Luis Carbonell, una de las antiguas perlas de la cantera del Real Zaragoza, mantiene su ilusión de seguir jugando a fútbol a pesar de que los expertos en traumatología le han recomendado colgar las botas por su lesión de cartílago en las dos rodillas. El joven zaragozano, que llegó a vestir la camiseta del Real Madrid, fue noticia hace menos de un mes al ser 'cazado' en muy mal estado de forma disputando un partido de Segunda Regional B con la camiseta de La Muela con una ficha falsa.
El delantero, que tiene vínculo contractual con el Real Zaragoza hasta el próximo 30 de junio, sigue sin tirar la toalla y forma parte de una de las selecciones que disputan el Mundialito de la Integración en las instalaciones del Atlético Escalerillas. Se trata de una cita futbolística que se realiza en Zaragoza desde 2009 en el que participan varios equipos de diferentes categorías representando a su país y cada año cuenta con más nivel.
La 'otra' Brasil
Luis Carbonell es la estrella de la selección de Brasil, que cuenta con varios jugadores de muy alto nivel en la plantilla como Patrick Freitas, Marlinho o el portero Augusto, con mucha experiencia en Tercera División. Otra cara muy conocida del equipo brasileño es sin ninguna duda Matheus Reis, un lateral que combina su buen hacer con el balón y la creación de contenido lo que le ha permitido tener casi 200.000 seguidores en Instagram.
El combinado brasileño, entrenado por Mariano y Wictor, ha ganado sus dos primeros partidos en el Mundialito de la Integración contra Guinea Ecuatorial y Mali. El debut de Carbonell con Brasil se dio el pasado domingo 7 de junio contra Mali en una victoria contundente por 3-0. Partiendo desde la mediapunta, el zaragocista dio dos asistencias para superar a su rival en un partido marcado por las altas temperaturas en el Parque Oliver.
Brasil, al contrario que la selección de Carlo Ancelotti en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, también ganó su segundo partido contra Guinea Ecuatorial por 1-3. Habrá que esperar por lo menos hasta el sábado 27 de junio para ver de nuevo a Luis Carbonell en acción. La selección brasileña, líder y clasificada para la siguiente fase, todavía tiene un partido pendiente de fase de grupos contra Nicaragua.
El fútbol seguirá siendo protagonista gracias al Mundialito de Integración hasta el próximo 11 de julio cuando se disputará la gran final siendo Brasil una de las candidatas a llevarse el título. Cabe recordar que el objetivo de Luis Carbonell es el de "seguir jugando" al fútbol y su objetivo es poder participar en la pretemporada en algún equipo de Aragón al menos un año más. El último partido oficial del zaragozano con el Deportivo Aragón fue el pasado mes de noviembre contra el Amorebieta en Segunda RFEF.
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