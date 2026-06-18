Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Obras PortilloReal ZaragozaLecitrailerSucesos AragónHuelga médicosMario Alonso Auren
instagramlinkedin

Luis Carbonell, el ex del Real Zaragoza que también juega el Mundial en el Parque Oliver: esta es la selección que representa

El canterano está disputando el Mundialito de la Integración en el campo del Atlético Escalerillas y su equipo ya ha ganado los dos primeros partidos

La selección brasileña con Carbonell en el medio en la fila de abajo

La selección brasileña con Carbonell en el medio en la fila de abajo / MUNDIALITO DE LA INTEGRACIÓN

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Luis Alloza

Zaragoza

Luis Carbonell, una de las antiguas perlas de la cantera del Real Zaragoza, mantiene su ilusión de seguir jugando a fútbol a pesar de que los expertos en traumatología le han recomendado colgar las botas por su lesión de cartílago en las dos rodillas. El joven zaragozano, que llegó a vestir la camiseta del Real Madrid, fue noticia hace menos de un mes al ser 'cazado' en muy mal estado de forma disputando un partido de Segunda Regional B con la camiseta de La Muela con una ficha falsa.

La selección brasileña con Luis Carbonell abajo a la derecha

La selección brasileña con Luis Carbonell abajo a la derecha / MATHEUS REIS / INSTAGRAM

El delantero, que tiene vínculo contractual con el Real Zaragoza hasta el próximo 30 de junio, sigue sin tirar la toalla y forma parte de una de las selecciones que disputan el Mundialito de la Integración en las instalaciones del Atlético Escalerillas. Se trata de una cita futbolística que se realiza en Zaragoza desde 2009 en el que participan varios equipos de diferentes categorías representando a su país y cada año cuenta con más nivel.

La 'otra' Brasil

Luis Carbonell es la estrella de la selección de Brasil, que cuenta con varios jugadores de muy alto nivel en la plantilla como Patrick Freitas, Marlinho o el portero Augusto, con mucha experiencia en Tercera División. Otra cara muy conocida del equipo brasileño es sin ninguna duda Matheus Reis, un lateral que combina su buen hacer con el balón y la creación de contenido lo que le ha permitido tener casi 200.000 seguidores en Instagram.

La selección de Brasil tras ganar un partido del Mundialito

La selección de Brasil tras ganar un partido del Mundialito / MATHEUS REIS / INSTAGRAM

El combinado brasileño, entrenado por Mariano y Wictor, ha ganado sus dos primeros partidos en el Mundialito de la Integración contra Guinea Ecuatorial y Mali. El debut de Carbonell con Brasil se dio el pasado domingo 7 de junio contra Mali en una victoria contundente por 3-0. Partiendo desde la mediapunta, el zaragocista dio dos asistencias para superar a su rival en un partido marcado por las altas temperaturas en el Parque Oliver.

Brasil, al contrario que la selección de Carlo Ancelotti en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, también ganó su segundo partido contra Guinea Ecuatorial por 1-3. Habrá que esperar por lo menos hasta el sábado 27 de junio para ver de nuevo a Luis Carbonell en acción. La selección brasileña, líder y clasificada para la siguiente fase, todavía tiene un partido pendiente de fase de grupos contra Nicaragua.

Noticias relacionadas y más

El fútbol seguirá siendo protagonista gracias al Mundialito de Integración hasta el próximo 11 de julio cuando se disputará la gran final siendo Brasil una de las candidatas a llevarse el título. Cabe recordar que el objetivo de Luis Carbonell es el de "seguir jugando" al fútbol y su objetivo es poder participar en la pretemporada en algún equipo de Aragón al menos un año más. El último partido oficial del zaragozano con el Deportivo Aragón fue el pasado mes de noviembre contra el Amorebieta en Segunda RFEF.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Bebé, exjugador del Real Zaragoza e internacional con Cabo Verde: 'Necesito volver al Zaragoza para terminar lo que empecé
  2. Ander Herrera deja Boca Juniors, no cumplirá su contrato y la puerta a su regreso al Real Zaragoza podría abrirse
  3. Luis Carbonell, su verdad en el Real Zaragoza a pecho descubierto: 'He rechazado obtener la invalidez y me la juego a volver al fútbol
  4. El otro reto de Ander Herrera en su regreso al Real Zaragoza
  5. Dani Tasende, el primer descendido con el Real Zaragoza que encuentra nuevo equipo: este es su destino
  6. Un ex del Real Zaragoza será el director deportivo de uno de los clubes más ruidosos de Europa: 'Hay que tener hueco para ocho o diez canteranos
  7. La apuesta con todo del Real Zaragoza por Diego Fuoli y los goles de Jesús de Miguel
  8. La operación de regreso de Ander Herrera y los pilares que sujetarán el nuevo Real Zaragoza de Lalo Arantegui

Luis Carbonell, el ex del Real Zaragoza que también juega el Mundial en el Parque Oliver: esta es la selección que representa

Luis Carbonell, el ex del Real Zaragoza que también juega el Mundial en el Parque Oliver: esta es la selección que representa

Ander Herrera, Francho, Vallejo, impagos y fichajes inminentes... Lalo Arantegui responde a todo sobre el Real Zaragoza

Ander Herrera, Francho, Vallejo, impagos y fichajes inminentes... Lalo Arantegui responde a todo sobre el Real Zaragoza

El Sabadell no dará ninguna facilidad al Real Zaragoza con Diego Fuoli: de 350.000 a 800.000 euros de cláusula

El Sabadell no dará ninguna facilidad al Real Zaragoza con Diego Fuoli: de 350.000 a 800.000 euros de cláusula

El ex del Real Zaragoza que ya es historia de los Mundiales: ningún seleccionador español lo había logrado

El ex del Real Zaragoza que ya es historia de los Mundiales: ningún seleccionador español lo había logrado

Andrada se queda seguro en Rayados de Monterrey y el TAD anunciará en pocos días el dictamen por su recurso

Andrada se queda seguro en Rayados de Monterrey y el TAD anunciará en pocos días el dictamen por su recurso

El zaragocista Samed Bazdar, ante un duelo clave en el Mundial contra Suiza

El zaragocista Samed Bazdar, ante un duelo clave en el Mundial contra Suiza

Jaume Jardí, Raúl Pereira y Anartz Peña pasan las pruebas médicas y este jueves serán presentados

Jaume Jardí, Raúl Pereira y Anartz Peña pasan las pruebas médicas y este jueves serán presentados

El retraso en el pago a la plantilla del Real Zaragoza ya roza las tres semanas

El retraso en el pago a la plantilla del Real Zaragoza ya roza las tres semanas
Tracking Pixel Contents