Noche aciaga para Bosnia, Bazdar... y el Real Zaragoza

Bosnia y Herzegovina está al borde de la eliminación en el Mundial tras caer goleada por Suiza en Los Ángeles en un partido de la segunda jornada del Grupo B que se decantó en el tramo final y en el que no tuvo protagonismo Samed Bazdar, que tras jugar algo más de media hora en el debut mundialista ante Canadá, saldado con empate, no tuvo minutos frente al cuadro suizo. Así, de momento el Mundial no esté sirviendo para su revalorización, una mala noticia para el Real Zaragoza, que necesita traspasarlo tras regresar de su cesión en el Jagiellonia por mucho que el mensaje sea el de no regalar a ningún futbolista. Bosnia necesita ganar el día 25, el próximo miércoles, a Catar para no caer eliminada.

Barbarez apostó por Dzeko, en su retorno al once y siendo la máxima estrella del equipo balcánico, junto a Demirovic y Jovo Lukic, tras ser el goleador en el estreno de la selección, solo jugó unos minutos en el tramo final con Bazdar mirando el partido en el banquillo. Lo que vieron Bazdar y el resto de los bosnios es como la selección de Suiza desatascó el duelo ante una exigente Bosnia, que perdió el control del juego en la segunda parte, con un doblete de Johan Mamzambi y otros dos de Rubén Vargas y Granit Xhaka que le otorgó a los helvéticos la plaza provisional de liderato en el Grupo B del Mundial.

Suiza abrió bocado en el minuto 74, cuando un despeje de cabeza de la zaga cayó en los pies de Johan Manzambi, quien abrió el marcador para los helvéticos tras una primera parte desesperante y con falta de definición. El dominio suizo se consolidó en el tramo final del encuentro con la efectividad de sus piezas ofensivas en el área rival. En el minuto 84, Rubén Vargas, atacante del Sevilla, firmó el segundo tanto tras definir con gran categoría ante la salida del arquero. La sentencia llegó en el minuto 90, cuando Manzambi apareció de nuevo para firmar su doblete tras una precisa asistencia del propio Vargas.

Ficha técnica

Suiza: Gregor Kobel, Silvan Widmer (m.86, Luca Jaquez), Niko Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodriguez, Michel Aebischer (m.72, Djibril Sow), Remo Freuler, Granit Xhaka, Fabian Rieder (m.72, Rubén Vargas), Breel Embolo (m.86, Cedric Itten) y Dan Ndoye (m.72, Johan Manzambi).

Bosnia y Herzegovina: Nikola Vasilj, Amar Dedic, Nikola Katic, Tarik Muharemovic, Sead Kolasinac, Benjamin Tahirovic (m.64, Ivan Basic), Ivan Sunjic (m.86, Amir Hadziahmetovic), Amar Memic, Ermedin Demirovic (m.86, Jovo Lukic), Edin Dzeko (m.64, Esmir Bajraktarevic) y Kerim Alajbegovic (m.93, Ermin Mahmic).

Goles: 1-0, m.74: Johan Manzambi; 2-0, m.84: Rubén Vargas; 3-0, m.90, Johan Manzambi; 3-1, m.93: Ermin Mahmic; 4-1, m. 96: Granit Xhaka.

Árbitro: Joao Pedro Pinheiro (Mexico). Amonestó a Amar Dedic, Edin Dzeko, de Bosnia; y Niko Elvedi, de Suiza. Expulsó a Tarik Muharemovic, de Bosnia.

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Incidencias: Partido correspondiente al Group B del Mundial 2026 en el Estadio de Los Ángeles, con capacidad para 70.000 aficionados. Segundo partido entre Suiza y Bosnia-Herzegovina. Se realizaron dos pausas de hidratación, una en cada mitad de partido.