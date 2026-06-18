La nueva aventura de Emilio Larraz: a la academia del campeón búlgaro junto a Julio Velázquez y Sirakov

Tras cinco años al frente del Deportivo Aragón, la nueva aventura de Emilio Larraz tiene poco que ver con el banquillo y mucho más con los despachos, ya que ha decidido aceptar la oferta del Levski Sofía, actual campeón de la Liga de Bulgaria, donde el entrenador es Julio Velázquez, extécnico del Real Zaragoza en la 23-24, cuando relevó a Fran Escribá, y el presidente es Nasko Sirakov, que a finales de los ochenta fue jugador blanquillo, en contreto en los cursos 88-89 y 89-90. Larraz será el director de la cantera en el Levski, con un contrato indefinido y con el aval del propio Velázquez, que le recomendó a Sirakov la apuesta en el técnico zaragozano. Sirakov se ha mantenido como presidente del club tras el cambio de propiedad en la entidad búlgara.

"Emilio Larraz es el nuevo director de la cantera del PFC Levski. Asumirá el cargo como parte de la estrategia para mejorar la calidad del trabajo con jóvenes talentos e integrarlos en el primer equipo. Además, Carlos Sánchez Martínez es el nuevo jefe de metodología de la Academia Juvenil y comenzará a trabajar junto a Emilio Larraz. Elin Topuzakov, anterior director de la Academia Levski, permanecerá en el equipo como subdirector", ha anunciado la entidad en su página web

Emilio Larraz (Zaragoza, 19-02-1968) posee la licencia de entrenador UEFA PRO y se empezó a formar como entrenador en el fútbol base aragonés dirigiendo a varios equipos como Agustinos, Casablanca y Oliver antes de empezar su trayectoria hace 28 años en el Illueca. Varios ascensos en distintas etapas con el Real Zaragoza B, uno con el Racing de Ferrol donde guarda un gran recuerdo y otro con La Muela son algunos de los logros que el técnico natural de Zaragoza ha conseguido a lo largo de su carrera.

La oportunidad de dirigir en el fútbol profesional le llegó ante la Cultural Leonesa el 18 de octubre pasado tras el despido de Gabi y antes de la llegada de Sellés, en un partido de mal recuerdo, con un claro 0-5 en forma de derrota para volver después al Aragón, con el que no logró regatear el descenso de Segunda RFEF. Tras cinco años en el banquillo del filial, su salida llegó en mayo. Emilio Larraz acumula 28 temporadas ininterrumpidas dirigiendo a equipos sobre todo de Tercera y Segunda B y suma más de 1.000 partidos, algo difícil de ver en el mundo del fútbol debido al continuo ajetreo en los banquillos,

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"El PFC Levski da la bienvenida a Emilio Larraz al Estadio Georgi Asparuhov y le desea mucho éxito y momentos felices al frente de la Academia azul", finaliza el Levski.