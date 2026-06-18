Así es el nuevo contrato hucha del Real Zaragoza con sus canteranos más prometedores

Uno de los cambios en la política de cantera para evitar las fugas a otros clubs que tanto ha sufrido el Real Zaragoza es el contrato hucha y Lalo Arantegui, tras explicárselo a jugadores y familias el pasado martes, comentó en qué consiste este jueves en rueda de prensa.

«Nosotros no somos propietarios de sus hijos, son libres todos hasta los 16 años y no somos quien para obligar a nadie a que se quede en el Real Zaragoza en contra de su voluntad», comenzó. Como hasta entonces no pueden percibir dinero, durante sus años de alevín, infantil y cadete, cuando lleguen a esa edad, con «algunos jugadores», que son los más prometedores, «cuando hacen los 16 años podemos entregarles lo que no les dimos los años anteriores». Es decir, que si se mantienen hasta el contrato profesional recibirán más dinero.

«Nos ha ido ocurriendo todos los años, hay jugadores que tienen contratos tipo beca y llegan con 15 años y se han ido a otras canteras y se nos queda la cara un poco de tontos de haber hecho una apuesta», comentó Lalo. «Como hay una libertad laboral, ellos pueden decidir, así que con el contrato hucha solo recibirán la compensación económica por nuestra parte el día de los 16 años porque refrenda es un compromiso de estar con nosotros», agregó.

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Como comentó Lalo Arantegui, a los jugadores más prometedores se les becaba como apuesta de la entidad, como fue el caso por ejemplo de Gorka Buil y Samu Borniquel, que se marcharon al FC Barcelona. Y desde el 2022 se les hacía firmar un contrato a todos los futbolistas de la Ciudad Deportiva un contrato por el cual tenían que indemnizar al Real Zaragoza entre 50.000 y 80.000 euros por año, pero en la práctica era papel mojado y no tenía validez legal ya que, hasta los 16 años, los menores son libres de decidir su futuro. Sin embargo, ese contrato ya no se va a aplicar y se ha optado por el premio de la hucha.