Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Obras PortilloReal ZaragozaLecitrailerSucesos AragónHuelga médicosMario Alonso Auren
instagramlinkedin

Raúl Pereira: "No tuve ninguna duda desde que me lo comentó Lalo por el proyecto y lo que significa el Real Zaragoza para la ciudad"

El lateral no considera que "baje de nivel" pese a venir de Segunda División y se define como un lateral "con mucha llegada, profundidad y buen centro"

Vídeo | Presentación de Jaume Jardí, Anartz Peña y Raúl Pereira con el Real Zaragoza

Vídeo | Presentación de Jaume Jardí, Anartz Peña y Raúl Pereira con el Real Zaragoza

Jaime Galindo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

A. Bobed

Zaragoza

Raúl Pereira fue una de las sorpresas de Lalo Arantegui a la hora de anunciar los cinco primeros fichajes y además es una gran apuesta del club, ya que vino traspasado y con cuatro años de contrato, algo nada habitual en Primera RFEF. Y el lateral quiere devolver al Real Zaragoza la confianza logrando el regreso al fútbol profesional.

Como Anartz Peña, cree que el equipo aragonés "es un gran reto" en su carrera deportiva y por ello "no tuve ninguna duda desde que me lo comentó Lalo por el proyecto que tiene, lo que significa el Real Zaragoza para la ciudad y la gente de aquí".

Sobre Ibai Gómez, reconoció que no ha hablado con él pese a que este miércoles sí que coincidió con él en el reconocimiento médico, pero sí que sabe que "le gustan los laterales ofensivos", por lo que encajará en los esquemas del técnico, sean unos u otros: "Me siento cómodo tanto con línea de cinco como con defensa de cuatro. Me considero un lateral con mucha llegada, profundidad y buen centro", dijo.

Y además, fue el único de los tres que mencionó sin tapujos la palabra ascenso: "El objetivo es el ascenso y me comprometo a dar todo lo que me pidan el míster y el grupo".

Noticias relacionadas

Por último, aseguró que "no ha tenido nada que ver" para su salida del Cádiz que fuese pillado de fiesta con Ontiveros y Caicedo tras perder 0-3 contra el Málaga, lo que hizo que bajase drásticamente el número de minutos hasta final de curso, y recalcó que "ese tema está ya cerrado". Además, pese a venir de Segunda y que va a jugar este año en Primera RFEF, no considera que sea "bajar de nivel". "Es un nuevo reto, otro sitio y un gran club", zanjó.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Bebé, exjugador del Real Zaragoza e internacional con Cabo Verde: 'Necesito volver al Zaragoza para terminar lo que empecé
  2. Ander Herrera deja Boca Juniors, no cumplirá su contrato y la puerta a su regreso al Real Zaragoza podría abrirse
  3. Luis Carbonell, su verdad en el Real Zaragoza a pecho descubierto: 'He rechazado obtener la invalidez y me la juego a volver al fútbol
  4. El otro reto de Ander Herrera en su regreso al Real Zaragoza
  5. Dani Tasende, el primer descendido con el Real Zaragoza que encuentra nuevo equipo: este es su destino
  6. Un ex del Real Zaragoza será el director deportivo de uno de los clubes más ruidosos de Europa: 'Hay que tener hueco para ocho o diez canteranos
  7. La apuesta con todo del Real Zaragoza por Diego Fuoli y los goles de Jesús de Miguel
  8. La operación de regreso de Ander Herrera y los pilares que sujetarán el nuevo Real Zaragoza de Lalo Arantegui

Raúl Pereira: "No tuve ninguna duda desde que me lo comentó Lalo por el proyecto y lo que significa el Real Zaragoza para la ciudad"

Raúl Pereira: "No tuve ninguna duda desde que me lo comentó Lalo por el proyecto y lo que significa el Real Zaragoza para la ciudad"

Anartz Peña: "El reto es enorme, el Real Zaragoza es un histórico que ha ganado títulos"

Anartz Peña: "El reto es enorme, el Real Zaragoza es un histórico que ha ganado títulos"

La nueva aventura de Emilio Larraz: a la academia del campeón búlgaro junto a Julio Velázquez y Sirakov

La nueva aventura de Emilio Larraz: a la academia del campeón búlgaro junto a Julio Velázquez y Sirakov

Jardí, Peña y Pereira, preparados para el reto del Real Zaragoza: "Esta ilusión no la genera cualquier club"

Jardí, Peña y Pereira, preparados para el reto del Real Zaragoza: "Esta ilusión no la genera cualquier club"

Ander Herrera, Francho, Vallejo, impagos y fichajes inminentes... Lalo Arantegui responde a todo sobre el Real Zaragoza

Ander Herrera, Francho, Vallejo, impagos y fichajes inminentes... Lalo Arantegui responde a todo sobre el Real Zaragoza

Luis Carbonell, el ex del Real Zaragoza que también juega el Mundial en el Parque Oliver: esta es la selección que representa

Luis Carbonell, el ex del Real Zaragoza que también juega el Mundial en el Parque Oliver: esta es la selección que representa

El Sabadell no dará ninguna facilidad al Real Zaragoza con Diego Fuoli: de 350.000 a 800.000 euros de cláusula

El Sabadell no dará ninguna facilidad al Real Zaragoza con Diego Fuoli: de 350.000 a 800.000 euros de cláusula

El ex del Real Zaragoza que ya es historia de los Mundiales: ningún seleccionador español lo había logrado

El ex del Real Zaragoza que ya es historia de los Mundiales: ningún seleccionador español lo había logrado
Tracking Pixel Contents