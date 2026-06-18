Raúl Pereira: "No tuve ninguna duda desde que me lo comentó Lalo por el proyecto y lo que significa el Real Zaragoza para la ciudad"

Raúl Pereira fue una de las sorpresas de Lalo Arantegui a la hora de anunciar los cinco primeros fichajes y además es una gran apuesta del club, ya que vino traspasado y con cuatro años de contrato, algo nada habitual en Primera RFEF. Y el lateral quiere devolver al Real Zaragoza la confianza logrando el regreso al fútbol profesional.

Como Anartz Peña, cree que el equipo aragonés "es un gran reto" en su carrera deportiva y por ello "no tuve ninguna duda desde que me lo comentó Lalo por el proyecto que tiene, lo que significa el Real Zaragoza para la ciudad y la gente de aquí".

Sobre Ibai Gómez, reconoció que no ha hablado con él pese a que este miércoles sí que coincidió con él en el reconocimiento médico, pero sí que sabe que "le gustan los laterales ofensivos", por lo que encajará en los esquemas del técnico, sean unos u otros: "Me siento cómodo tanto con línea de cinco como con defensa de cuatro. Me considero un lateral con mucha llegada, profundidad y buen centro", dijo.

Y además, fue el único de los tres que mencionó sin tapujos la palabra ascenso: "El objetivo es el ascenso y me comprometo a dar todo lo que me pidan el míster y el grupo".

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Por último, aseguró que "no ha tenido nada que ver" para su salida del Cádiz que fuese pillado de fiesta con Ontiveros y Caicedo tras perder 0-3 contra el Málaga, lo que hizo que bajase drásticamente el número de minutos hasta final de curso, y recalcó que "ese tema está ya cerrado". Además, pese a venir de Segunda y que va a jugar este año en Primera RFEF, no considera que sea "bajar de nivel". "Es un nuevo reto, otro sitio y un gran club", zanjó.