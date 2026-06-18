El Sabadell no dará ninguna facilidad al Real Zaragoza con Diego Fuoli: de 350.000 a 800.000 euros de cláusula

El CE Sabadell dirime el sábado un partido clave ante el Zamora, en la Nova Creu Alta, para intentar remontar el 1-0 que lleva el conjunto zamorano y buscar el ascenso a Segunda División, el retorno a la categoría de plata y al fútbol profesional para el equipo arlequinado, que en la ida cayó por 1-0. El Real Zaragoza, con la vista puesta en el meta zaragozano Diego Fuoli, su gran objetivo, como adelantó en su día este diario, está muy pendiente de ese encuentro, puesto que las condiciones de su hipotético fichaje para ser el arquero titular en el proyecto zaragocista de Primera RFEF cambian mucho si sube o no lo logra el Sabadell. Con todo, el club catalán tiene claro que no va a facilitar la salida del meta zaragozano.

Así, lo previsible, por no decir seguro, es que remita a la cláusula de rescisión del arquero cuando el Zaragoza, una vez acabada la fase de ascenso, se dirija a ellos, ya que en el club catalán ven más que altamente improbable llegar a un acuerdo con la entidad zaragocista, donde se cuenta con el deseo del portero de regresar a su ciudad, aunque en esta ocasión y sobre todo en un escenario en la categoría de plata para el Sabadell puede no ser suficiente. Si el Sabadell no sube, la cláusula de Fuoli, que tiene contrato hasta 2027, se queda en 350.000 euros. En Segunda, con la posibilidad de jugar para el arquero en el fútbol profesional, asciende a 800.000 y además su vínculo se amplía hasta 2028.

La primera información

El Sabadell sabe desde finales de marzo y a través de los agentes del meta el interés del conjunto zaragocista en su fichaje y, en líneas generales, no ha gustado el comportamiento del Real Zaragoza en esta operación, con ese equipo peleando por ser primero de grupo en Primera RFEF y subir directo, lo que finalmente no logró, y además se considera a Fuoli como un jugador importante para la próxima temporada, tanto si suben como si no lo logran.

Por eso, y con el respaldo de la propiedad americana que lidera el grupo inversor estadounidense de Adam Rothstein, máximo accionista de la entidad desde 2024, no hay urgencias económicas por lo que la decisión a día de hoy es no dar una sola facilidad al Zaragoza para que fiche a Fuoli, que ha encajado 30 goles entre los 37 partidos de Liga y los tres de promoción que ha disputado (40 en total) dejando constancia de su gran nivel.

Fuoli es, desde su llegada, en marzo el elegido por Lalo para la meta, mientras Anartz Peña será el segundo arquero y Manolache estará a caballo entre el filial y el primer equio. Sin embargo, el fichaje de Fuoli, el único por el que el club aragonés se plantea abonar traspaso, no va a ser nada sencillo. Formado en las categorías inferiores del Stadium Casablanca, el guardameta salió en 2015 para dar el salto al juvenil del 'submarino amarillo', pasar más tarde por el Villarreal C y por el filial, en el que militó hasta junio de 2020, aunque no consiguió debutar en el primer equipo castellonense en partido oficial.

Cerca de volver en 2020

En ese verano pudo ocupar la plaza de Álvaro Ratón como segundo arquero zaragocista, y esa fue la idea, pero ese retraso de la competición en el playoff por lo sucedido en el Deportivo-Fuenlabrada y los contagios de covid hizo que acabara firmando por el Sabadell para jugar en la categoría de plata, sin tener apenas espacio (solo dos partidos, uno de Liga y uno de Copa), con el equipo arlequinado antes de marcharse como tercer arquero al Almería, tanto en Segunda (21-22) como en Primera (22-23), jugando solo un partido con el cuadro almeriense. En los tres últimos años su carrera ha estado en Primera RFEF, en el San Fernando, el Tarazona y el Sabadell, donde esta temporada es el mejor portero de la categoría de bronce, lugar en el que le espera el Real Zaragoza, aunque su actual club no va a facilitar las cosas.