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El zaragocista Samed Bazdar, ante un duelo clave en el Mundial contra Suiza

El delantero disputó media hora en el empate ante Canadá

Bazdar, en el entrenamiento de este miércoles con Bosnia-Herzegovina.

Bazdar, en el entrenamiento de este miércoles con Bosnia-Herzegovina. / Federación Bosnia de Fútbol

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El Periódico de Aragón

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Zaragoza

El zaragocista Samed Bazdar juega esta noche a las 21.00, hora española, el segundo partido de la fase de grupos del Mundial con Bosnia frente a Suiza en un duelo clave por desatascar un grupo en el que todos tienen un punto.

El delantero fue suplente en la primera jornada, en el empate frente a Canadá a un gol, pero jugó la última media hora sustituyendo a Lukic, que fue el autor del tanto bosnio en la primera parte. Ante Suiza será difícil que pueda ser titular, ya que lo más probable es que el seleccionador Barbarez apueste de nuevo por Lukic y Demirevic en la punta del ataque.

Los suizos arrastran un agónico estreno mundialista contra la selección del español Julen Lopetegui, en donde tropezaron con un gol en el minuto 94 que arrancó de cuajo cualquier atisbo de victoria.

Bosnia, por su parte, comenzó por todo lo alto, debutando en el primer duelo que se celebró en suelo canadiense contra la selección anfitriona y quitándose el maleficio de iniciar las citas deportivas de la Copa del Mundo con derrota.

De todos modos, este encuentro tiene un claro aroma italiano. El retintín sobre qué habría pasado si Italia hubiese clasificado y cómo habría sido su revancha ante Suiza perseguirá a suizos y bosnios sobre el césped, un partido en el que las apuestas se inclinan levemente en favor de los helvéticos por su mayor rodaje internacional.

Aun así, el ADN del Calcio italiano estará esparcido por el campo con la presencia del capitán y estrella bosnia Edin Dzeko, cuya huella en la Roma y el Inter de Milán permanece imborrable, o el defensa Sead Kolasinac, pilar de la Atalanta, comandado por el italiano Maurizio Sarri.

Por el lado suizo, la mitad de la cancha está completamente dominada por el ritmo del fútbol italiano, con mediocampistas como Remo Freuler, del Bologna; o Michel Aebischer, del Pisa S.C..

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A ellos se suma el veterano Ricardo Rodríguez, defensa del Betis en España, pero formado en los terrenos del Torino y el Milan. A pesar de la pequeña distancia geográfica que separa a ambas naciones en el mapa del Viejo Continente, esta es la segunda vez en la historia que se enfrentan. La primera fue en un amistoso de 2016 cuando los balcánicos vencieron por 2-0 en la ciudad de Zurich. 

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