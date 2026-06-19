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Fallece Miguel Ruiz de Lazcano, Chirri II, exjugador del Aragón y entrenador en la cantera del Real Zaragoza

El hermano de Javier Ruiz de Lazcano fue durante mucho tiempo entrenador en la cantera y antes llegó a militar en el filial

Chirri II, el primero por la izquierda en el homenaje a su hermano Javier en abril de 2018 en la Ciudad Deportiva

Chirri II, el primero por la izquierda en el homenaje a su hermano Javier en abril de 2018 en la Ciudad Deportiva / El Periódico de Aragón

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S. V.

El zaragocismo está de luto por el fallecimiento a los 77 años de edad de Miguel Ángel Ruiz de Lazcano, Chirri II, hermano de Javier, que fuera coordinador de la Ciudad Deportiva durante dos décadas y que falleció en octubre de 2017, teniendo una placa en su nombre en la Ciudad Deportiva desde abril de 2018. Miguel Ángel fue jugador del Deportivo Aragón, no llegó a jugar en el primer equipo zaragocista y fue técnico en la cantera del Real Zaragoza un buen númoero de años, con su hermano mayor de responsable de la misma. Además del filial, Chirri II (Zaragoza, 10-10-1948) también jugó en el Binéfar, en el Manresa y en el Monzón.

"El Real Zaragoza quiere transmitir sus condolencias por el fallecimiento de Miguel Ángel Ruiz de Lazcano, 'Chirri', figura del fútbol aragonés, referencia de la Ciudad Deportiva y hermano de Javier Ruiz de Lazcano Nuestro más sentido pésame a su familia y allegados. D. E. P", expresó el club en sus condolencias, que también realizó la cantera zaragocista: "Desde la cantera del Real Zaragoza queremos enviar nuestro más sentido pésame a sus familiares y seres queridos", aseguró en su cuenta de X.

"Día muy triste, se fue mi buen amigo y mi entrenador Miguel Ángel Chirri, gracias por todo lo que hiciste por mi, te echaré mucho de menos", escribió en X el excoordinador de Fútbol Formativo, Ángel Espinosa, que estuvo en ese puesto hasta hace solo unas semanas.

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