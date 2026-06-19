Paulino, sin pelos en la lengua tras el descenso del Real Zaragoza: el modelo de funcionamiento, la propiedad, las infraestructuras, la presión de la afición...

En una amplia entrevista en el podcast de Le Futbolin, Paulino de la Fuente ha hablado largo y tendido de la temporada vivida en el Real Zaragoza, su primera y única en el club, finalizada con el descenso a Primera RFEF, dejando claros los problemas de funcionamiento y estructuras de la SAD, hablando de lo que han vivido los futbolistas, su lesión, los elogios a Gabi…. “Ha sido una tragedia, un año muy duro y duele más por no poder ayudar en mi caso, ya que siempre me gusta dar la cara. Ya descendí con el Logroñés, pero no tuvo nada que ver con esto”, asegura el extremo, que solo ha podido jugar en ocho partidos y 381 minutos de zaragocista tras estar lesionado desde noviembre.

"Siempre donde he estado hay alguien que manda, aquí vas preguntando de quién es el club: tiene una parte, este, otra el otro, uno es de Miami, el otro de Madrid, uno de no sé dónde. Tienes a una persona que es Fernando (López), el director general, pero al no ser el dueño o el que toma las decisiones…"

Paulino carga contra el modo de funcionamiento del club cuando se le pregunta por las pintadas en casas a jugadores en los últimos meses y algunos sucesos desagradables vividos. “Tuvimos muchos altercados con el tema de las pintadas, ya que fueron ocho o nueve casas. Siempre donde he estado hay alguien que manda, aquí vas preguntando de quién es el club: tiene una parte este, otra el otro, uno es de Miami, el otro de Madrid, uno de no sé dónde. Tienes a una persona que es Fernando (López), el director general, pero al no ser el dueño o el que toma las decisiones,… No pasa como en el Oviedo, hay un presidente (Martín Peláez) que es la mano derecha del inversor (Pachuca), mueve el club entero él”, explica, para dar después un ejemplo concreto.

“Teníamos los campos muy duros, con muchas lesiones que muchas veces no son casualidad. Mi lesión puede serlo, pero cuando tienes a ocho en la camilla todos los lunes porque les duele el sóleo y la espalda… Vas a hablar, se acerca el capitán, pidiendo que se mejore eso y tienes que preguntar a siete personas a la vez para que se pongan de acuerdo"

“Teníamos los campos muy duros, con muchas lesiones que muchas veces no son casualidad. Mi lesión puede serlo, pero cuando tienes a ocho en la camilla todos los lunes porque les duele el sóleo y la espalda… Te preguntas el porqué. Vas a hablar, se acerca el capitán, pidiendo que se mejore eso y tienes que preguntar a siete personas a la vez para que se pongan de acuerdo. Al final todo esto tarda muchísimo y en el fútbol profesional no hay tiempo. Lo mejor que puede pasar en un club es que haya alguien que manda o cercana al que pone el dinero, mandando en el día a día”.

"El tema de la presión tiene que ver, hemos sufrido mucho en el estadio, he visto cosas que a nadie le gustaría ver. Faltas de respeto, de todo, el último día ya vi de todo y muchas cosas son evitables. Una cosa es pitar a un jugador o expresar, pero de ahí a ciertos cánticos y mofas…”

El Zaragoza no pudo salir del descenso en el último tramo de la Liga pese a las facilidades que dieron rivales como el Cádiz, ya que “hubo un momento en que nos estaban regalando la permanencia, el Cádiz estuvo una locura de partidos sin ganar. Normalmente hubiéramos estado descendidos en marzo. El tema de la presión tiene que ver, hemos sufrido mucho en el estadio, he visto cosas que a nadie le gustaría ver. Faltas de respeto, de todo, el último día ya vi de todo y muchas cosas son evitables. Una cosa es pitar a un jugador o expresar, pero de ahí a ciertos cánticos y mofas…”, espeta el futbolista cántabro, que tiene claro que esa presión viene dada por lo que ha sido el club: “Hay veces que la historia en el fútbol no ayuda, la gente se acuerda de lo que ganó, de los años buenos y en ese momento seguramente todo era mejor, los jugadores, la gestión, las instalaciones…”.

“Salvo los dos campos del primer equipo y el vestuario, la Ciudad Deportiva está como está, la cocina igual. A veces no podíamos desayunar porque se inundaba. Seguramente lo van a mejorar, la gente que ha entrado viene con esa idea, saben los puntos en los que atacar. Los principales culpables son los jugadores, somos los que jugamos y los que tienen que ganar, pero esas cosas no ayudan"

Y en las instalaciones de la Ciudad Deportiva también pone el dedo en la llaga porque “salvo los dos campos del primer equipo y el vestuario, está como está, la cocina igual. A veces no podíamos desayunar porque se inundaba. Seguramente lo van a mejorar, la gente que ha entrado viene con esa idea, saben los puntos en los que atacar. Los principales culpables son los jugadores, somos los que jugamos y los que tienen que ganar, pero esas cosas no ayudan. Ves compañeros que están sufriendo y sabes que no van a dar su mejor nivel, porque es muy difícil”, asevera Paulino, que piensa que con Lalo Arantegui como director deportivo y tras tocar fondo con el descenso puede haber un antes y un después: “Creo que se van a hacer bien las cosas, que es lo mejor tras bajar, porque es cuando tocas fondo. Lalo tiene la idea de ayudar y creo que va a ir bien”.

“El error fue el tardar en operar, porque al ser el cartílago si operabas era mucho tiempo. Perdimos un par de meses y al final se nos juntó la operación en enero y dimos la temporada por finalizada. Ha sido un año muy duro, tienes que dejar al equipo tirado, desde fuera se puede ayudar pero es poco y mal”

Su lesión y la operación

Su temporada en el Zaragoza arrancó bien tras llegar desde el Oviedo, pero empezaron las lesiones, primero dos musculares y después, la de la rodilla a mediados de noviembre, un esguince en el ligamento lateral externo, donde había un edema óseo y un problema de cartílago: “El error fue el tardar en operar, porque al ser el cartílago si operabas era mucho tiempo. Perdimos un par de meses y al final se nos juntó la operación en enero y dimos la temporada por finalizada y entregué la ficha al club. Ha sido un año muy duro, tienes que dejar al equipo tirado, desde fuera se puede ayudar pero es poco y mal”, dice el futbolista, sin equipo tras rescindir y que espera estar disponible en el inicio de la pretemporada con su nuevo destino, que aún no tiene.

"Con Gabi fue una etapa muy buena para mí, no lo conocía, solo como jugador y no tiene nada que ver la sensación del Gabi futbolista con el entrenador, con un trato increíble, trabajan de maravilla con su cuerpo técnico, gestión de equipo, de lo interno, de días libres..."

Sobre los entrenadores de esta temporada, los elogios se los lleva Gabi para Paulino: “Fue una etapa muy buena para mí, no lo conocía, solo como jugador y no tiene nada que ver la sensación del Gabi futbolista con el entrenador, con un trato increíble, trabajan de maravilla con su cuerpo técnico, gestión de equipo, de lo interno, de días libres… Me ayudó muchísimo, pero cuando no te acompañan los resultados, no sirve de nada ser mejores en los partidos. Estoy seguro que a Gabi le va a ir bien como entrenador”.

Noticias relacionadas

"Sellés nos pedía un punto más en el aspecto físico. Vimos a un Zaragoza mejor, más ordenado y que jugábamos más en ataque, pero se complicó mucho todo. Estábamos entrenando mucho y el míster llegó un momento en que no sabía cómo manejar la situación y los resultados se volvieron en contra"

Mientras, con Sellés llegó ya su lesión de rodilla, aunque también lo alaba, pero con matices en el tramo final del valenciano: “Nos pedía un punto más en el aspecto físico, trabajaba mucho. Vimos a un Zaragoza mejor, más ordenado y que jugábamos más en ataque, pero se complicó mucho todo. Estábamos entrenando mucho, pocos días libres y el míster llegó un momento en que no sabía cómo manejar la situación y los resultados se volvieron en contra. Conmigo estuvo genial, se preocupo mucho por mí”, explica Paulino, que también analiza su decisión de entregar la ficha en el final del mercado de enero tras ser operado a mediados de ese mes al persistir las molestias: “Te piden un favor así, en una situación límite, y piensas en que venga uno porque yo no voy a poder ayudar. Mi número fue para El Yamiq. Ves a una persona que está sufriendo (Txema Indias) y le dije que ahí tenía la ficha”, cierra.