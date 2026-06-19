La primera gran apuesta de la cantera en el Real Zaragoza de Lalo Arantegui no se mueve de Grecia: renueva dos años y sigue en la élite helena

Jorge Pombo fue la primera gran apuesta de Lalo Arantegui de la cantera cuando llegó al Real Zaragoza, a su dirección deportiva en febrero de 2017 en su primera etapa en ese despacho. El zaragozano estuvo hasta 2020 en el club, cuando en enero, aún con Lalo en el club, se marchó al Cádiz cedido y el ascenso gaditano hizo que se ejecutara una opción de compra de 1,25 millones para que el mediapunta jugara en Primera. Pasó después por el Oviedo, el Racing y el Andorra antes de marcharse a la Superliga 2 de Grecia, al Kifisia, donde ha encontrado su sitio.

Tenía otras posibilidades en Grecia, de clubs más importantes, como el AEK o el Iraklis, y no hubo llamada del Zaragoza ni de Lalo en su retorno a la dirección deportiva en estas semanas, pero en todo caso Pombo ha renovado por su actual club y seguirá vistiendo esos colores hasta 2028. Jorge Pombo fue fichado en el verano de 2024 y rápidamente se convirtió en un miembro clave del Kifissia, contribuyendo decisivamente a la consecución del título de la Superliga 2, la Segunda de Grecia, con 7 goles y 7 asistencias en 23 partidos en la temporada 24-25, para sellar el ascenso a la élite..

En la temporada 25-26, volvió a ser fundamental en una temporada histórica para el equipo, con 10 goles (récord personal) y 3 asistencias en 35 partidos de la Stoiximan Super League, siendo uno de los capitanes del Kifissia, que logró la permanencia en el Relegation Round.

Pombo, criado en la Ciudad Deportiva, a la que entró en infantiles, llegó al primer equipo en el tramo final de la 16-17 y fue clave en la 17-18, donde cuajó su mejor curso. Disputó 107 encuentros de zaragocista, con 14 goles. "Todo el mundo quiere regresar a casa. Salí cedido, no fue la mejor opción ni forma, pero tuve una carrera paralela con diferentes etapas. Ojalá hubiera jugado toda la vida para el Zaragoza, pero no se dio, son cosas que pasan y ya está", decía en una entrevista a este diario en enero del año pasado, cuando ya era una estrella en el Kifisia, donde ahora prorroga su contrato.