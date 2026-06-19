El Real Zaragoza confirma sus ocho pruebas de pretemporada: cuatro filiales y el Andorra, entre los rivales

El Real Zaragoza ha hecho oficiales los ocho partidos de pretemporada con los que dará forma a su preparación para afrontar el nuevo reto del ascenso en Primera RFEF, competición que tiene previsto empezar en el último fin de semana: Cuatro filiales, de Villarreal, Athletic de Bilbao, Real Sociedad, que será el rival del Carlos Lapetra el 8 de agosto, además del propio equipo B zaragocista, el Deportivo Aragón, aunque a este no le da rango de amistoso el club, jalonan una preparación que completan el Utebo, el Barbastro, el Logroñés y el Andorra, el exequipo de Ibai Gómez, donde dirigió la temporada pasada y fue cesado tras 15 jornadas.

Real B y Andorra son los dos equipos de categoría superior con los que jugará el Zaragoza en esta pretemporada, ya que ambos militan en laLiga Hypermotion, mientras que de Primera RFEF el Zaragoza se enfrenatrá al Villarreal B, el Bilbao Athletic y la UD Logroñés.

El equipo vuelve al trabajo con las pruebas médicas el 16 de julio y empieza los entrenamientos con Ibai Gómez el 20. Tras el partidillo de entrenamiento a puerta cerrada frente al Deportivo Aragón el viernes 24 de julio, el primer ensayo tendrá lugar durante la concentración del equipo en Boltaña. La localidad oscense acogerá un amistoso entre el Real Zaragoza y el Utebo FC, que milita en Segunda RFEF.

A la finalización del stage y de vuelta a la capital mañana, el equipo hará una escala en Barbastro el sábado 1 de agosto para disputar el tercer partido del verano frente al conjunto local. El jueves 6 de agosto el FC Andorra visitará la Ciudad Deportiva en la antesala de una nueva edición del Memorial Carlos Lapetra – Trofeo Ciudad de Zaragoza, que se disputará el sábado 8 de agosto frente a la Real Sociedad ‘B’ en Ibercaja Estadio. El filial donostiarra ha logrado la permanencia en Segunda y en su visita en enero al campo zaragocista firmó un empate (1-1) mientras que en el estreno del curso pasado le derrotó por 1-0.

Ya el siguiente fin de semana, el Real Zaragoza jugará dos amistosos más a domicilio en apenas 24 horas. El viernes 14 de agosto, el equipo blanquillo se desplazará a Logroño para enfrentarse a la UD Logroñés, que ha subido a Primera RFEF esta temporada mientras que el sábado 15 lo hará en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza para medirse al Villarreal B, que apunta a ser enemigo en Primera RFEF en función del reparto de los grupos. El minisubmarino no ha logrado el ascenso a la categoría de plata tras caer en los playoffs.

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Para finalizar, el Bilbao Athletic, filial del equipo vasco y también en Primera RFEF, visitará Ibercaja Estadio el viernes 21 de agosto. Así, el equipo de Ibai Gómez ya conoce a sus rivales para una pretemporada que culminará con seis intensas semanas antes del inicio de la competición oficial, prevista para el fin de semana del 29-30 de agosto.