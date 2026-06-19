El Sabadell asciende y el fichaje del meta Diego Fuoli se complica hasta casi lo imposible: habrá 'Plan B' para el arco

El Sabadell remontó ante el Zamora en un encuentro muy igualado y que se desniveló en el tramo final, con los tantos de Eneko Aguilar, tras un rechace, de Liameed, en acción individual, y de Xavi Moreno, en un error visitante, para firmar el 4-0 con el que lograba el billete a Segunda División, regresando a una categoría que no tocaba desde 2021, después de que en la primera parte un gran tanto de Javi López-Pinto nivelara el marcador, ya que el Zamora llegaba al partido con una victoria por la mínima en el Ruta de la Plata de Zamora.

El ascenso, con Diego Fuoli de titular en el arco del Sabadell y absolutamente indiscutible en ese puesto, complica mucho, hasta dejarlo casi imposible, el fichaje del meta por parte del Real Zaragoza. El desenlance del partido se demoró por parte del colegiado por la invasión de campo que se produjo tras el gol de Liameed en el 95 y con tres minutos de prolongación por jugarse y fue cuando llegó el 4-0 obra de Xavi Moreno. El Zamora se queda en Primera RFEF y el Sabadell acompaña a Eldense y a Tenerife en Segunda y la última plaza la dirimen este sábado el Celta Fortuna y la Ponferradina.

Y es que la cláusula de rescisión del meta zaragozano, gran objetivo para la portería desde marzo, pasa a ser de 800.000 euros en Segunda y pasa a tener un año más de contrato, hasta 2028, además de la posibilidad que le da el Sabadell a Fuoli de jugar en el fútbol profesional. El Zaragoza cuenta con la predisposición del meta y su fichaje habría sido más factible en caso de permanencia en Primera RFEF, donde va a jugar el conjunto zaragocista. El club aragonés está dispuesto a pagar traspaso por el meta, pero ya era difícil llegar a los 350.000 euros, que es la cláusula del meta de no haber subido y parece imposible que suba lo suficiente para convencer al conjunto catalán, que está molesto con la actitud zaragocista y que no va a dar facilidades para esa salida, por lo que lo normal es que señale la cláusula. Así, todo apunta a que habrá acudir a un 'Plan B' para la portería, salvo que el Sabadell cambie de idea, ya que se contaba con Fuoli como gran apuesta y Anartz Peña como su competencia.

El Sabadell subió el año pasado de Segunda RFEF a Primera y este curso, de la mano de Ferran Costa, ha regresado al fútbol profesional. La Nova Creu Alta --como ante el Real Madrid Castilla-- volvió a dar un recibimiento de primera al equipo arlequinado para iniciar la remontada. 11.908 aficionados --pleno absoluto-- y un espectacular mosaico blanco y azul y los colores de la ciudad para dejar claro el ambiente de gala. La primera parte fue arlequinada, pero en la segunda y con la eliminatoria igualada tras el tanto de López-Pinto el Zamora se rehízo y rozó marcar con un cabezazo de Markel en el 77 que se fue al palo con Fuoli ya batido para que en los últimos minutos llegaran tres goles y la locura arlequinada.

Ficha técnica:

Sabadell: Fuoli; Astals (Ripoll, min.72), Bonaldo, Kaiser (Eneko, min.46), Fornés, Priego; Orriols, Liameed, López-Pinto (Moreno, min.72); Coscia (Escudero, min.80), Miguelete (Segura, min.63).

Zamora: Olarte; Codina, Ruiz, Luengo, Moreno (López, min.84); Damar (Sancho, min.70), Lozano, Ramos, García; Losada (Carbonell, min.76), Márquez.

Goles: 1-0, min.18: López-Pinto. 2-0, min.89: Eneko. 3-0, min.96: Liameed. 4-0, min.110: Xavi Moreno

Árbitra: Aimar Velasco (Comité andaluz). Mostró tarjeta amarilla a Genar Fornés (min.46), a Albert Orriols (min.82) y a Xavi Moreno (min.110) por parte del Sabadell.

Incidencias: Vuelta de la final del ‘play-off’ de ascenso a la Liga Hypermotion en la Nova Creu Alta ante 11.908 espectadores.