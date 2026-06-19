El Tenerife se refuerza en ataque y empuja hacia la salida a Jesús de Miguel con el Real Zaragoza a la espera

El Tenerife ya tiene a su primer refuerzo para su retorno a Segunda y ha fichado al delantero esloveno Martín Pecar hasta junio de 2029. Se trata más de un segundo ariete que de un nueve puro, aunque también la intención tinerfeñista es incorporar a un delantero centro para complementarse con Enric Gallego, por lo que la puerta de salida para Jesús de Miguel, el gran objetivo para la delantera del Real Zaragoza se abre de par en par, lo mismo que para Gastón Vallés, por el que el cuadro aragonés también ha mostrado interés. Los dos saldrán del club isleño este verano y el Zaragoza está bien posicionado con De Miguel, que ve con buenos ojos su llegada al cuadro blanquillo.

El Zaragoza ya ha hecho llegar al ariete madrileño, de 29 años y que el curso pasado anotó 11 goles y dio 7 asistencias el interés en su fichaje, pero de momento no hay una negociación oficial con el Tenerife, donde tiene dos años de contrato y el club isleño, que pagó 150.000 euros al Castellón, 75.000 de traspaso y la misma cantidad tras lograr ahora el ascenso desde Primera RFEF, quiere un traspaso y sí que conoce el interés zaragocista en su futbolista. De momento, no es factible que acceda a un acuerdo a coste cero compartiendo derechos del punta. El Zaragoza, en todo caso, no es el único interesado en de Miguel, que ha sido tanteado por otros clubs de la categoría de bronce, pero sí es el que mejor posicionado está.

De momento, el Zaragoza solo se plantea pagar traspaso por Fuoli, en una negociación con el Sabadell que, cuando llegue el momento, estará llena de espinas porque el club arlequinado apunta a remitirle a la cláusula del meta. Así, esa reticencia de la entidad blanquilla a desembolsar cualquier cantidad económica por el punta madrileño le restaría opciones, habida cuenta de que el Tenerife no contempla dejar salir gratis a un jugador que ha hecho una buena temporada.

Gastón Vallés, en un partido de la pasada temporada con el Tenerife. / CD TENERIFE

El otro jugador del Tenerife por el que se ha interesado el Zaragoza es Gastón Vallés, que también tiene otras ofertas de Primera RFEF, o así lo asegura su agente. Llegó a España a la cantera del Espanyol y que militó además de en el conjunto periquito en Segunda en la 23-24 en el Cartagena, donde estuvo cedido en la 24-25. Tras su periplo en el Efesé, se marchó a Unionistas de Salamanca la temporada pasada, para jugar en Primera RFEF y llegar al Tenerife en el pasado mercado invernal, con un traspaso de coste bajo, y firmando hasta 2028.

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El uruguayo, de 25 años y que ha anotado tres tantos en el conjunto isleño y otros cuatro en Unionistas, por lo que sumó siete tantos en 28 partidos en Primera RFEF, es un ariete de mayor movilidad que De Miguel, que es una referencia, y puede jugar tanto de punta de lanza como en las dos bandas. El Tenerife y el propio jugador tienen una cláusula unilateral para romper el vínculo este verano, por lo que llegaría a coste cero al Zaragoza. Eso sí, el Tenerife no tiene ninguna intención en romperla para buscar un acuerdo de traspaso y para que lo haga el jugador es previsible que eso conlleve algún tipo de acuerdo económico con el club de destino, en forma de prima de fichaje o mayor salario, ya que no tendría que abonar traspaso por él.