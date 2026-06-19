Un canterano del Real Zaragoza dice adiós a su etapa en La Masía: "Todo niño sueña en jugar una vez en su vida en el FC Barcelona"

Junio es el mes con más movimientos de jugadores en el fútbol base. Los clubes cierran de forma definitiva sus plantillas y comunican a los futbolistas si continúan o no en el proyecto de la próxima temporada. Son muchos los jugadores aragoneses que decidieron salir de casa en los últimos años en busca de cumplir el sueño de ser futbolista profesional y recibieron la llamada de una cantera de Primera División. Sin embargo, llegar al primer equipo del FC Barcelona, Real Madrid, Villarreal, Betis o Espanyol está al alcance de muy pocos y muchos de estos jugadores se ven obligados años después a buscarse de nuevo la vida.

La generación del 2011 es una de las más prometedoras de Aragón con futbolistas distribuidos por varias canteras de España. Uno de los jugadores con más proyección es sin duda Aritz Lairado, que recibió la llamada del FC Barcelona cuando todavía era alevín de primer año. El mediocentro defensivo, formado en la UD San José y el CD Ebro, solamente jugó una temporada en el Real Zaragoza antes de marcharse a La Masía. El joven zaragozano, que también podía jugar en el centro de la zaga, se hizo viral tras anotar un gol espectacular en la final del Torneo de San Jorge contra el Montecarlo.

Cuatro años más tarde, Aritz Lairado ha hecho oficial en su cuenta de Instagram que se marcha del FC Barcelona. "Ha llegado el momento de cerrar mi etapa en el club que todo niño sueña en jugar una vez en su vida que es el FC Barcelona. Han sido cuatro años en los que he aprendido mucho como jugador pero también como persona. Quiero dar las gracias a todas las personas que me han ayudado y han estado ahí en el día a día, a los compañeros por ser como habéis sido y por hacer que me sienta uno más de esta familia. Siempre estaréis dentro de mi", ha escrito el joven zaragozano que no ha desvelado todavía cuál será su próximo club.

El mediocentro defensivo, que ha formado parte de la selección catalana de fútbol, no es el único jugador aragonés en La Masía. El FC Barcelona ha hecho oficial en las últimas semanas la renovación de tres canteranos del Real Zaragoza con una gran proyección. Samuel Borniquel, Gorka Buil y Hugo Garcés han firmado su primer contrato profesional con la entidad azulgrana y se estrenarán la próxima temporada en la complicada categoría juvenil.

Cuartero, al Villarreal

El Villarreal ha vuelto a pescar en la Ciudad Deportiva del Real Zaragoza y ha fichado a Guillermo Cuartero, otro de los mejores jugadores de la generación del 2011. El joven lateral izquierdo será la próxima temporada cadete de segundo año al igual que Aritz Lairado, con quien compartió vestuario en su primer año de Alevín. Cuartero ha sido uno de los capitanes del Primera Cadete zaragocista, que se ha proclamado nuevamente campeón de Liga.

Ha sido el propio Guillermo Cuartero en su cuenta de Instagram el que ha anunciado su fichaje por el Villarreal. "Muy contento de unirme a esta familia. Con muchas ganas de empezar esta nueva etapa y dar lo mejor de mí". El lateral izquierdo llevaba en la Ciudad Deportiva del Real Zaragoza desde su primer año de alevín tras ser captado del Valdefierro. Cuartero no se reencontrará en Villarreal con otro antiguo compañero como Erik Peralta, que anunció hace unos días su salida de la disciplina groguet.