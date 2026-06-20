Paolo Fernandes, canterano del Real Zaragoza: "No sé cuándo será, pero estoy seguro de que en algún momento en el futuro jugaré en el Real Zaragoza"

¿Cómo le va a Paolo Fernandes? Ha estado cedido por el AEK en el Al-Khaleej, en el Arabia Saudí, y ha completado un buen año...

Ha sido una buena experiencia para mí, el entrenador era griego (Giorgios Donis, que en abril fue nombrado seleccionador de Arabia Saudí para que el equipo lo cogiera Gustavo Poyet) y me conocía de allí tras tener buenos años en la Superliga de ese país y salió la oportunidad de ir a una Liga así y al haber estado tantos años fuera y no tener mucho miedo al cambio, lo que me interesaba a mí era jugar y se pudo dar. La verdad es que estoy contento de ese paso por este club.

Ha estado en varios países europeos como futbolista, ¿con qué Liga de las que ha jugado asemejaría la Saudí Pro League?

No sabría decirle, porque es muy diferente a todas en las que he estado, es mucho fútbol de ida y vuelta y eso hace que pueda ser un poco parecida a la Eredivisie, que hay muchos goles y transiciones rápidas, pero es diferente el juego. Con todo, creo que hay bastante más nivel en la Liga saudita, ya que allí en todos los equipos tienes jugadores top, esa es la diferencia clara que veo, pero por el estilo es similar a la de Países Bajos.

"Creo que la apuesta saudí va a ser todo bloque bajo, van a intentar hacer un buen cerrojo y salir a la contra con un par de jugadores que tienen y lo intentarán así para hacer daño a España. Tienen un par de futbolistas muy buenos, de mucho nivel, como Salem Al-Dawsari y Musab Al-Juwayr"

Arabia Saudí se mide este domingo a España en el Mundial. ¿Qué puede esperar de ese partido? Al seleccionador además lo conoce bien, era su entrenador en el Al-Khaleej...

Creo que la apuesta saudí va a ser todo bloque bajo, van a intentar hacer un buen cerrojo y salir a la contra con un par de jugadores que tienen y lo intentarán así para hacer daño a España. Tienen un par de futbolistas muy buenos, de mucho nivel, el extremo Salem Al-Dawsari y Musab Al-Juwayr, que juega de 10. Creo que van a estar organizados, probablemente imagino que lo harán con una defensa de cinco atrás y salir a la contra con esos dos futbolistas.

España es favorita como lo era ante Cabo Verde, país del que usted tiene ascendencia. ¿Cómo vivió ese empate? ¿Le sorprendió?

Sí, la verdad que sí, y para los caboverdianos supo a victoria. Es un país que nunca ha jugado un Mundial y sacar un empate con la clara favorita es una alegría enorme para ellos. Lo vimos toda la familia juntos y voy con España en este Mundial, claro, pero en ese partido estábamos todos con Cabo Verde. Pese a ese empate yo claro que veo a la selección española como favorita, al final lo único que le faltó ese día fueron los extremos, con ellos el partido habría sido distinto seguro. Lamine Yamal jugó solo 20 minutos y ya se vio algo distinto, es lo que creo que necesitaba España.

Tiene que regresar al AEK, con contrato en vigor, ¿por dónde cree que pasa su futuro?

No lo sé, vuelvo en teoría el 6 de julio allí y lo principal es que yo quiero jugar. Hablaremos con el club para ver la idea que tienen, pero mi prioridad es jugar. Si me quedara, me encantaría, porque amo el club, la ciudad y el país, pero mi idea está clara. Tengo 27 años, me siento bien, vengo de una buena temporada y lo que quiero son minutos y seguir sintiéndome feliz y a gusto en un equipo.

Estuvo hasta cadetes en el Zaragoza y se marchó entonces a la cantera del Manchester City. ¿Que recuerdos guarda de esa etapa?

En el Zaragoza realmente estuve nueve meses, el primer año de cadete, porque yo he jugado en el Balsas Picarral siempre en la formación. El club me llamó varios años y hubo un momento en que Loreto, que era el coordinador en el Balsas, me dijo 'Paolo, si de verdad quieres ser futbolista, te tienes que ir para allí' y por eso entré en la Ciudad Deportiva y en un equipo en el que estaban Jannick Buyla, David Ballarín, Darío Ramos, Álex Zalaya, Boriko... Había un buen grupo.

"Al principio lo pasé un poco mal al ser tan joven y salir de casa, pero era lo que tenía que hacer. He crecido muchísimo en todos los sentidos. Para mí es la mejor decisión que he tomado, no solo el irme sino también el hacerlo al City"

¿Cree que se fue demasiado pronto al City? Con 15 años era muy joven.

A ver, al principio lo pasé un poco mal al ser tan joven y salir de casa, pero era lo que tenía que hacer. He crecido muchísimo en todos los sentidos, era un chico que apenas había salido de Zaragoza y me planté en Mánchester, solo, empezar a hablar inglés, al principio estaba con una familia de allí que nos proporcionaba el club... Para mí es la mejor decisión que he tomado, no solo el irme sino también el hacerlo allí.

Paolo Fernandes, en un partido con el Al-Khaleej saudí. / SERVICIO ESPECIAL

Es zaragozano, no sé si soy socio zaragocista, ha vivido de cerca el club, ¿cómo ha visto el descenso y que tenga que jugar en primera RFEF?

Sí soy zaragocista, de hecho me hice el año que jugué allí, antes no lo seguía tanto y después quería ir de recogepelotas al filial, al primer equipo y a todo lo que se podía. Quería estar allí y me hice muy zaragocista. Es muy duro ver al equipo estando como está. El año que yo me voy, en 2013, fue la temporada del descenso, por lo que yo lo viví en Primera y pensar que han bajado ahora a la tercera categoría es algo durísimo, pero también creo que llevan años jugando con fuego con eso y al final te acabas quemando.

"Siempre tienes la esperanza de que pueden salvarse, del no rendirse y los zaragocistas aunque estemos en lo peor siempre creemos en que seguro se puede dar. Ese sería el pensamiento de todos. Cuando se consuma el descenso te lo tomas mal, pero era algo que por desgracia ya se veía venir"

No ha sido una sorpresa en ese sentido...

Sinceramente no me ha sorprendido ese descenso, es que te acabas quemando. Siempre tienes la esperanza de que pueden salvarse, del no rendirse y los zaragocistas aunque estemos en lo peor siempre creemos en que seguro se puede dar. Ese sería el pensamiento de todos, el de lograr la permanencia de alguna manera por muy mal que pintara, pero es que este año se vio muy duro desde muy temprano. Cuando se consuma el descenso te lo tomas mal, pero era algo que por desgracia ya se veía venir.

¿Cómo ve desde la distancia el proyecto en Primera RFEF? Lalo, Ibai Gómez, los 5 fichajes por ahora...

A Rubén Díez lo conozco, claro, y Lalo es muy bueno en lo que hace, no lo tengo tratado personalmente, pero sí que he visto que trabaja muy bien y ahora teniendo esa carta en blanco para diseñar el proyecto espero que se puedan hacer buenas cosas y que cuando termine esta temporada volvamos a ver al Zaragoza en Segunda.

Ha jugado en Países Bajos (NAC Breda), Inglaterra (City), Italia (Perugia), Grecia (Volos, AEK), estuvo en el Castelllón, ahora en Arabia (Al-Khaleej)... Buen currículum o al menos extenso.

Sí, no me puedo quejar. Salí muy joven y cuando estaba en el City tuve muchas ganas de jugar en Primera o Segunda y lo pude hacer en la élite en la Eredivisie, pero desde el primer momento no he sentido ese miedo o ese vértigo de cambiar de país, porque además con la gente que me he encontrado he tenido buenas experiencias en casi todos los sitios. Son muchos años ya y se echa un poco de menos España, no voy a mentir, más ahora que he tenido una hija, pero veremos qué nos depara el futuro.

"Me quedan aún bastantes años de carrera y también sé que ha habido lesiones que me han lastrado, pero en el fondo estoy muy orgulloso de lo conseguido. Tengo muchas ganas de ver lo que viene y quedan muchas cosas por hacer. Queda mucha tela por delante"

¿Cree que su progresión se ha estancado un poco o está satisfecho de como le ha ido?

Me quedan aún bastantes años de carrera y también sé que ha habido lesiones que me han lastrado, pero en el fondo estoy muy orgulloso de lo conseguido. Esas lesiones duras me hicieron tener que recuperarme y volver a mi mejor versión, o al menos a una buena. Tengo muchas ganas de ver lo que viene y quedan muchas cosas por hacer. Queda mucha tela por delante.

La puerta a volver algún día al Zaragoza, ¿cómo está?

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Ahora mismo es muy complicado. No sé cuándo será, pero estoy seguro de que en un futuro y en algún momento jugaré en el Real Zaragoza. De eso no tengo ninguna duda. Antes de que esto se acabe seguramente jugaré ahí, ya le digo que no sé cuándo, porque en el fútbol siempre hay cosas impredecibles, pero me haría mucha ilusión. En algún momento me gustaría jugar ahí, sí.