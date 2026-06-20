El Real Zaragoza ya conoce a todos su enemigos: el Celta Fortuna condena a la Ponferradina a seguir en Primera RFEF

Dos goles de Hugo González y uno de Bernard Somuah y de Capde (4-1) firmaron la victoria en Balaídos, con 20.000 aficionados para animar al filial del cuadro celeste, que jugará en Segunda, en LaLiga Hypermotion, por primera vez en su historia y que deja en la Primera RFEF a la Ponferradina, que fue capaz de empatar por medio de Borja Valle al final del primer acto, pero que no pudo con la mayor pujanza de los cachorros celtiñas. Con la permanencia en la categoría de la Ponfe y el viernes la del Zamora, que cayó a manos del Sabadell, el Zaragoza ya conoce a los 39 equipos que le acompañarán en Primera RFEF, aunque lo previsible si se confirma la división Este-Oeste es que ni zamoranos ni bercianos estén con los zaragocistas en el mismo grupo, algo que se decidirá el miércoles.

El partido llegaba con las espadas en todo lo alto tras el choque en El Toralín, que acabó en tablas sin goles, y el Celta Fortuna fue mejor, plasmando sobre todo esa superioridad en el tramo final, cuando anotaron Somuah y Capde, si bien el gol este último llegó con la Ponferradina ya con uno menos por la roja a Cortés en el descuento. Eso sí, al filial celeste le costó entrar en el partido. La Ponferradina cortó continuamente el ritmo con muchas faltas e interrupciones, pero un espectacular pase en profundidad de Antañón y una mejor finalización de Hugo González, después de regatear al portero Andrés Prieto, permitió al equipo de Fredi Álvarez adelantarse mediado el primer tiempo.

Los últimos minutos del primer tiempo fueron del equipo berciano, que con un juego directo generó peligro. Un desajuste defensivo de la zaga gallega no lo desaprovechó el veterano Borja Valle para superar a Coke Carrillo. La segunda parte arrancó como la primera, con poco fútbol y escasas ocasiones. Pero un error de Undabarrena, que cometió un infantil penalti sobre Álvaro Marín, allanó el camino hacia el ascenso al Celta Fortuna. Hugo González firmó su doblete desde los once metros.

En la recta final, el atacante ghanés Bernard Somuah, que llevaba un par de minutos sobre el césped, desató la locura en Balaídos con un gran golpeo desde la frontal que selló la victoria y el ascenso del filial celeste, que aún celebró un cuarto gol en el tiempo añadido, obra de Adrià Capdevila, Capde, que había entrado poco antes al terreno de juego.

Estos son los 40 equipos de la Primera Federación Versus e-Learning En esta categoría hay 10 conjuntos que han ascendido de Segunda RFEF: Deportivo Fabril, Real Unión, Sant Andreu, CD Extremadura y Rayo Majadahonda, como directos, y UD Logroñés, CD Coria, UD Ourense, Águilas y Real Jaén, que lo sellaron en el playoff. Hay 20 equipos que se mantienen en Primera RFEF sin haber jugado el playoff: Barakaldo, Pontevedra, Unionistas, Lugo, Mérida, Arenas de Getxo, Racing de Ferrol, Athletic B, Cacereño, Real Avilés, Cartagena, Antequera, Algeciras, Hércules, Alcorcón, Ibiza, Real Murcia, Teruel, Nàstic de Tarragona y Juventud de Torremolinos. Y seis que lo hacen tras caer en la promoción de ascenso: Real Madrid Castilla, Atlético de Madrid B, Europa, Villarreal B, Zamora y SD Ponferradina. Por último, están los cuatro equipos que bajan desde LaLiga Hypermotion, que son el Real Zaragoza, la SD Huesca, la Cultural Leonesa y el Mirandés.

Los 40 equipos que integrarán la Primera Federación Versus e.Learning / X / Mundo Blanquillo

Ficha técnica

Celta Fortuna: Coke; Pablo Gavián (Milla, min.75), Ribes, Meixús (Capdevila, min.90), Anxo, Joel López; Hugo Burcio, Andrés Antañón; Hugo González, Óscar Marcos (Ángel Arcos, min.68) y Álvaro Marín (Bernard Somuah, min.75).

SD Ponferradina: Andrés Prieto; Koke Iglesias (Xemi, min.83), Undabarrena, Ger Nóvoa, Andoni López; Calderón (Xemi, min.83), Erik Morán (Mfulu, min.75), San Emeterio (José Luis Cortés, min.68), Borja Vázquez; Borja Valle y Keita (Slavy, min.75).

Goles: 1-0 Hugo González, min.22; 1-1 Borja Valle, min.43; 2-1 Hugo González (p), min.63; 3-1 Somuah, min.85; 4-1 Capdevila, min.96

Árbitro: Pablo Morales Moreno (colegio andaluz). Expulsó con tarjeta roja directa al visitante José Luis Cortés en el minuto 93. Además, mostró tarjeta amarilla a por parte del Celta Fortuna, y a Ger Nóvoa (min.57), San Emeterio (min.61) y Undabarrena (min.90) por parte de la Ponferradina.

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Incidencias: Encuentro correspondiente a la final por el ascenso a LaLiga Hypermotion disputado en Balaídos ante 18.007 espectadores.