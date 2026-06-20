El Real Zaragoza, muy presente en el I Congreso Nacional de Entrenadores
David Navarro, Néstor Pérez y Javi Roda han realizado algunas de las ponencias de este sábado ante 200 técnicos
Zaragoza está acogiendo este sábado y ayer viernes por la tarde el I Congreso Nacional de Entrenadores organizado por la Federación Aragonesa de Fútbol y en ese evento el Real Zaragoza está teniendo una participación destacada, puesto que David Navarro, exentrenador del primer equipo y ahora jefe de Coordinación y Tecnificación en la Ciudad Deportiva, su segundo, Néstor Pérez, que ha estado en el banquillo zaragocista estos meses y que ahora se ha integrado en la secretaría técnica del club, y Javi Roda, nuevo preparador de porteros del equipo zaragocista en el cuerpo técnico de Ibai Gómez tras acabar su etapa en el Elche, han hecho las ponencias este sábado por la mañana en los campos de la Federación Aragonesa de Fútbol.
Así, Navarro y Pérez han hecho en el Pedro Sancho un trabajo sobre el campo ante más de 200 entrenadores y Roda lo ha hecho de porteros ante ese número de técnicos. El congreso acaba esta tarde con la presencia de Monchi, ahora director deportivo del Espanyol y antes del Sevilla, el Aston Villa o la Roma.
Ayer, el exzaragocista Miguel Ángel Pérez, Corona, que militó en el equipo blanquillo entre 2001 y 2006 y que ahora es secretario técnico del Panathinaikos griego y antes lo fue del Valencia y el Almería, fue el primer ponente en un viernes donde también hubo conferencias de Gonzalo Colsa, director de fútbol Formtivo en el Racing, de Jon Mikel Arrieta, coordinador de Metodología en la Real Sociedad y de la exseleccionadora española Monste Tomé.
Este sábado por la tarde además de Monchi asistirá Enrique Durán, entrenador asistente en Los Ángeles FC de la MLS, teniendo en cuenta que este sábado por la mañana y junto a Néstor Pérez y David Navarro también ha estado el analista del Huesca Adrián Sipán, que se ha incorporado a lasecretaría técnica del club azulgrana.
- Bebé, exjugador del Real Zaragoza e internacional con Cabo Verde: 'Necesito volver al Zaragoza para terminar lo que empecé
- Luis Carbonell, su verdad en el Real Zaragoza a pecho descubierto: 'He rechazado obtener la invalidez y me la juego a volver al fútbol
- El otro reto de Ander Herrera en su regreso al Real Zaragoza
- Paulino, sin pelos en la lengua tras el descenso del Real Zaragoza: el modelo de funcionamiento, la propiedad, las infraestructuras, la presión de la afición...
- La primera gran apuesta de la cantera en el Real Zaragoza de Lalo Arantegui no se mueve de Grecia: renueva dos años y sigue en la élite helena
- Lalo Arantegui: "Ander Herrera está en el punto que queremos que esté y Jesús Vallejo, a día de hoy, no es ninguna opción"
- Dani Tasende, el primer descendido con el Real Zaragoza que encuentra nuevo equipo: este es su destino
- Un ex del Real Zaragoza será el director deportivo de uno de los clubes más ruidosos de Europa: 'Hay que tener hueco para ocho o diez canteranos