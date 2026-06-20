El Real Zaragoza, muy presente en el I Congreso Nacional de Entrenadores

Zaragoza está acogiendo este sábado y ayer viernes por la tarde el I Congreso Nacional de Entrenadores organizado por la Federación Aragonesa de Fútbol y en ese evento el Real Zaragoza está teniendo una participación destacada, puesto que David Navarro, exentrenador del primer equipo y ahora jefe de Coordinación y Tecnificación en la Ciudad Deportiva, su segundo, Néstor Pérez, que ha estado en el banquillo zaragocista estos meses y que ahora se ha integrado en la secretaría técnica del club, y Javi Roda, nuevo preparador de porteros del equipo zaragocista en el cuerpo técnico de Ibai Gómez tras acabar su etapa en el Elche, han hecho las ponencias este sábado por la mañana en los campos de la Federación Aragonesa de Fútbol.

David Navarro y Néstor Pérez, durante su ponencia. / RFAF / Rubén Losada

Así, Navarro y Pérez han hecho en el Pedro Sancho un trabajo sobre el campo ante más de 200 entrenadores y Roda lo ha hecho de porteros ante ese número de técnicos. El congreso acaba esta tarde con la presencia de Monchi, ahora director deportivo del Espanyol y antes del Sevilla, el Aston Villa o la Roma.

Ayer, el exzaragocista Miguel Ángel Pérez, Corona, que militó en el equipo blanquillo entre 2001 y 2006 y que ahora es secretario técnico del Panathinaikos griego y antes lo fue del Valencia y el Almería, fue el primer ponente en un viernes donde también hubo conferencias de Gonzalo Colsa, director de fútbol Formtivo en el Racing, de Jon Mikel Arrieta, coordinador de Metodología en la Real Sociedad y de la exseleccionadora española Monste Tomé.

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Corona, durante su ponencia con Néstor y Navarro entre el público. / RFAF / Rubén Losada

Este sábado por la tarde además de Monchi asistirá Enrique Durán, entrenador asistente en Los Ángeles FC de la MLS, teniendo en cuenta que este sábado por la mañana y junto a Néstor Pérez y David Navarro también ha estado el analista del Huesca Adrián Sipán, que se ha incorporado a lasecretaría técnica del club azulgrana.