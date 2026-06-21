Diego Fuoli se disculpa por su celebración del ascenso del Sabadell. "Me pareció una gracieta sin maldad"

Ha levantado polvareda la celebración del sábado de Diego Fuoli, gran candidato a reforzar la portería zaragocista, en el ascenso a Segunda del Sabadell, cuando pronunció el nombre del presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, para que la plaza donde está el ayuntamiento de la localidad catalana, la plaza de Sant Roc, estallara en un claro "hijo de puta" que ha generado muchas críticas y que ha hecho que el arquero zaragozano se haya disculpado en redes sociales: "Fruto de la euforia del momento y de lo vivido en estos días me dejé llevar de más y lo que en el momento me pareció una gracieta sin maldad se ha convcertido en una bola gigante", asegura el meta.

El Ayuntamiento de Sabadell está gobernado por el Partido Socialista de Catalunya, con su alcaldesa Marta Farrés, por lo que la acción de Fuoli aún cobró más dimensión. "Me dirijo a todo aquel que se pudiera sentir ofendido por lo que sucedió ayer en la celebración del ascenso para ofrecer mis disculpas", comienza diciendo Fuoli en su comunicado en X.

"También quería pedir disculpas al club y a mis compañeros por empañar con esa tontería la celebración de una temporada histórica. Espero que pese a ello hayáis disfrutado tanto como nosotros de esta temporada de ensueño y que hayáis celebrado lo conseguido como se merece. Feliz verano a todos", acabael meta.

Fuoli, en su intervención en el ayuntamiento, donde tiró de ironía sin mencionar al Eldense o al Zamora, no habló del Zaragoza ni hizo ninguna referencia a su permanencia o salida del Sabadell este verano. Tiene desde marzo una oferta del club aragonés, le atrae mucho volver a su ciudad y jugar en este equipo, pero el conjunto catalán, donde andan molestos con el comportamiento zaragocista, no va a facilitar esa salida. Si mantiene el cuadro arlequinado la decisión de remitir a la cláusula, que tras subir a Segunda es de 800.000 euros, con dos años más de contrato, hasta 2028, por la prórroga automática de uno después del ascenso, la llegada de la gra apuesta de Lalo para el arco será imposible.