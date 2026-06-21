El fichaje de Jesús de Miguel por el Real Zaragoza, a fuego muy lento

El Real Zaragoza ha focalizado desde hace días sus esfuerzos para la delantera, para al menos uno de los dos arietes que tiene que fichar, ya que la salida de Bazdar se acabará por dar, en Jesús de Miguel, pero su llegada no es inminente y aún está lejana. El club aragonés le ha hecho llegar al Tenerife el interés por el ariete madrileño, pero la negociación no ha comenzado, porque ahora mismo De Miguel no está en la rampa de salida para el Tenerife. Lo estará, teniendo en cuenta que el club isleño tiene previsto fichar a uno o dos arietes más para hacer frente de ataque con Enric Gallego y el recién llegado Martin Pecar, que es más un segundo punta que una referencia, pero por el momento el club isleño no va a empezar marcar las pautas para una salida, aunque el tanteo inicial zaragocista ya dibuja un escenario de amplia diferencia.

No va a desprenderse el Tenerife a coste cero de Jesús de Miguel, que ve con buenos ojos su llegada al equipo zaragocista, aunque su agente solo habla de un interés indirecto por parte de la entidad blanquilla. Con todo, es la vía que el punta tiene más abierta, la que desea que se dé, y si hay acuerdo con el Tenerife será una de las referencias del Zaragoza en Primera RFEF, teniendo en cuenta que le quedan dos años de contrato y al menos por ahí deberá estar la propuesta zaragocista.

Diferencias de partida

El Tenerife no tiene prisa en la salida de De Miguel y esta apunta a darse bien avanzado el mercado, quizá hasta en la parte final de agosto. El club isleño pagó 75.000 euros por su fichaje y la misma cantidad por objetivos tras el ascenso, por lo que el coste total fue de 150.000 euros en un ariete que ha anotado 11 goles y ha dado siete asistencias en el equipo isleño en la temporada que acaba de finalizar, donde ha compartido ataque con Enric Gallego y ha sido importante en el retorno del cuadro canario a Segunda.

Así, seguro que no va a aceptar un acuerdo a coste cero con un porcentaje del pase y su idea es obtener dinero por esa venta teniendo en cuenta que el curso del punta ha sido bueno y que hay otros clubs de Primera RFEF interesados.

El perfil del ariete

Se trata de un consumado y cotizado goleador que llegó a Tenerife después de haber sido el máximo goleador de Primera RFEF con el Castellón, en el que fue determinante para lograr el ascenso a Segunda tras marcar 16 goles y repartir 6 asistencias en 38 partidos disputados. Sin embargo, en la categoría de plata con el cuadro orellut en la 24-25 su protagonismo fue más irregular (34 partidos, 16 de inicio y tres goles en la 24-25) para llegar el pasado verano a la isla.

Antes, en la media campaña que jugó en Castalia en la 22-23 tras llegar desde el Unionistas, había hecho seis dianas, dos de ellas en el playoff de ascenso. Nacido en Madrid hace 29 años (16 de septiembre de 1996) se formó en el Fuenlabrada y en el Leganés para pasar por el Internacional y después regresar al Fuenlabrada y acabar en el Adarve, un periplo en Tercera y Segunda B antes de arribar al Navalcarnero y dar su verdadero impulso en el Unionistas de Salamanca, con el que anotó 12 tantos en la 21-22 en Primera RFEF, en el año de estreno de esta categoría en la que ahora su trayectoria puede seguir en el Zaragoza.

Gastón Vallés, más frío

El otro jugador del Tenerife por el que se ha interesado el Zaragoza es Gastón Vallés, que también tiene otras ofertas de Primera RFEF, o así lo asegura su agente. Llegó a España a la cantera del Espanyol y que militó además de en el conjunto periquito en Segunda en la 23-24 en el Cartagena, donde estuvo cedido en la 24-25. Tras su periplo en el Efesé, se marchó a Unionistas de Salamanca la temporada pasada, para jugar en Primera RFEF y llegar al Tenerife en el pasado mercado invernal, con un traspaso de coste bajo, y firmando hasta 2028.

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El Zaragoza, de momento, solo se ha interesado por el jugador con un tanteo con su entorno y el Tenerife solo tiene constancia de eso, aunque no han hablado entre clubs del uruguayo, que tiene una cláusula para romper su contrato, lo mismo que la posee el club isleño, que no la va a ejecutar porque desea obtener traspaso o algún tipo de dividendo por él y su salida, igual que la de Jesús de Miguel, parece segura.