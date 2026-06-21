Liso y Bazdar, dos salidas obligadas con debilidad negociadora para el Real Zaragoza

El Real Zaragoza, a través de la voz de Lalo Arantegui, su director deportivo, ha dejado más vía abierta a la salida de Adrián Liso que a la de Samed Bazdar, pero lo cierto es que las dos son obligadas este verano para el club y las dos, salvo sorpresa gigantesca, se van a dar. Y en ambas el Zaragoza, por sus dos jugadores más cotizados en estos momentos, acude a la negociación con una clara debilidad en esa posición tras su descenso a Primera RFEF y su necesidad de dar salida a ambos jugadores en una situación de debilidad financiera. Así, aunque la intención es el traspaso en ambos casos por cifras que superen los dos millones de euros, hasta tres con Liso, lo más probable es que la cesión sea el plan final.

Y los clubs interesados en ambos saben el contexto zaragocista, así ha quedado claro con los primeros movimientos con Liso y así quedará evidente cuando Bazdar acabe el Mundial con Bosnia, donde su selección está cerca de la eliminación en la fase de grupos tras empatar ante Canadá y caer goleada con Suiza, participando solo media hora en el duelo ante los canadienses en la cita mundialista.

Esa debilidad ya se ha puesto de manifiesto con Liso, por el que el Getafe no ejecutó la opción de compra, de tres millones por el 50% del pase, que expiraba el 31 de mayo después de intentar primero tener la totalidad de los derechos y después plantear una propuesta verbal que oscilaba entre el millón y el millón y medio de euros y que fue rechazada por la entidad zaragocista.

El Zaragoza quiere obtener por Liso en torno a los tres millones que figuraban en su opción de compra y que el Getafe ofreció también por escrito en el verano de 2024 (fueron 4 por el 60% del pase de forma verbal) tras su irrupción de la mano de Víctor Fernández, unos meses antes de que en marzo de 2025 y para traer al banquillo a Gabi se pactara su cesión al club azulón con compra voluntaria. Ahora mismo ninguna oferta se acerca a eso ni de lejos, conscientes los clubs que quieren al extremo zaragozano que el tiempo juega a su favor, ya que su ficha tras regresar de la cesión del Getafe es inasumible para el club zaragocista y que necesita que salga para no devaluar su valor en la categoría de bronce.

Así, de momento, las propuestas están orientadas en cesiones con opciones de compra obligatorias, una en la Eredivisie de Países bajos y otra en la Jupiler League de Bélgica, pero son destinos que no seducen al jugador, que prefiere España o Italia. En la Liga española el Sevilla, el Levante y el Rayo Vallecano han mostrado interés, además del Getafe, que con la continuidad de Bordalás sigue siendo un posible destino para Liso, mientras que en Italia están el Torino, el Venezia y el Genoa. De ellos, Venezia y Rayo parecen ahora los favoritos, descartando jugar en la Segunda española, en el Mallorca, o en Grecia, en el Olympiacos.

Pero todos esos clubs saben de la situación zaragocista y los tanteos van todos orientados a una cesión con opción de compra, voluntaria mayormente, y pagando por el préstamo además de asumir la ficha, ya que nadie llega, ni de lejos, a los tres millones por la mitad del pase del extremo, con contrato en el Zaragoza hasta 2029 y que esta temporada en la élite con el Getafe ha jugado 28 partidos de Liga y tres de Copa, con tres goles. "Deportivamente, sería menos justo para él estar en Primera RFEF. Se ha ganado continuar al máximo nivel, pero no vamos a regalar jugadores. Esperamos encontrar una solución buena para todos. Sería difícil ver a Liso en Primera RFEF, pero no vamos a regalar a nadie", dijo Lalo sobre el canterano hace dos semanas.

El Mundial y Bazdar

En el caso de Bazdar, el Mundial ejerce de parón para su salida a la espera de una revalorización en sus posibilidades, aunque ya solo su presencia en esa cita con Bosnia deja claro su caché. A Lalo y a Ibai les gustaría contar con el ariete, que ha estado cedido en el Jagiellonia, que no ejecutó la opción de compra de dos millones por el 80% de su pase, pero es altamente improbable, por no decir imposible, que eso suceda. "No vamos a poner en el mercado a ningún jugador, está ahora en otro escenario y le deseamos que haga el mejor Mundial posible, pero se hizo una gran inversión y debe cumplir con esa inversión. No vamos a regalar a nadie. Si no llega una oferta que sea buena y cumpla con los parámetros que se pagaron en su día, será difícil que cambie de equipo. Además, Ibai quiere contar con él y para nosotros es una garantía deportiva", dijo Lalo sobre el ariete balcánico, por el que se pagaron tres millones al Partizan de Belgrado, en dos plazos de 1,5 millones y cuya ficha no está lejos de las cantidades asumibles en Primera RFEF, aunque es elevada.

Por Bazdar la idea es recuperar la mayor parte del esfuerzo realizado en el punta, también con contrato hasta 2029, pero no va a ser fácil. El verano pasado, la única oferta de traspaso, rechazada, fue la del Rubin Kazan ruso, entre dos y 2,5 millones y llegaron propuestas de cesión de Portugal (Arouca), Bélgica (La Louviere) o de la Segunda española (Córdoba), también desechadas.

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Mientras que en enero, cuando dio el sí al Jagiellonia, también el Rakow polaco, el Gil Vicente luso y el AIK Solna sueco plantearon una cesión, pagando por ella y asumiendo la ficha, pero nunca un traspaso. Al final, la mejor propuesta fue la del club de Białystok, donde se marchó a finales de enero, jugando 15 partidos en la Ektraklasa, pero solo tres de inicio, y dos en la Conference, con tres goles. Por Bazdar hay, de momento, intereses de clubs europeos, pero en una fase muy inicial, auque como en el caso de Liso parece más probable que salga cedido que traspasado si el Zaragoza pretende, como es la intención, recuperar la mayor parte de la inversión realizada en el ariete que llegó en el verano de 2024.