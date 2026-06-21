El Real Zaragoza ya sabe lo que le espera en Primera RFEF: rivales y próximas fechas decisivas
Zamora y Ponferradina completaron este fin de semana los 40 equipos de la categoría de bronce a la espera de decidir el miércoles la composición de los dos grupos y de sortear el calendario el día 30
Ya conoce el Real Zaragoza su hoja de ruta en lo que a los rivales se refiere el nuevo mundo que implica la Primera RFEF, o Primera Federación Versus e-Learning, el nombre oficial, el lugar al que su fatalidad en los últimos años y con los actuales propietarios le han acabado por llevar, a la tercera categoría del balompié español, a salir del fútbol profesional, en el peor momento de su historia.
De ahí luchará por marcharse en la próxima temporada y ahora ya conoce a los 39 equipos que le acompañarán en esa aventura después de que el Zamora, en su eliminatoria ante el Sabadell, y la Ponferradina, que cayó ayer ante el Celta Fortuna, el filial del cuadro vigués, se hayan quedado en Primera RFEF.
Este-Oeste, la más probable
Con el Huesca y el Teruel como compañeros de viaje en la comunidad aragonesa, el Zaragoza no sabrá hasta el miércoles 24 la composición de los dos grupos y en cuál le toca, previsiblemente en el 2.
Mañana lunes la Federación Española pedirá a todas las territoriales que tienen equipos en Primera RFEF que presenten su propuesta de distribución de los grupos y se reenviarán a todos para que las conozcan y de una reunión para que salga la más votada. Lo más probable es que se repita la distribución Este-Oeste en los grupos con una línea diagonal desde los Pirineos a Gibraltar en la que los equipos madrileños (Atlético B, Real Madrid Castilla, Rayo Majadahonda y Alcorcón) pueden ser los comodines para confeccionar los dos grupos.
Si es así, y todo apunta a que sí, el Zaragoza estaría en el mismo que el Huesca y el Teruel, con equipos catalanes, levantinos, murcianos y andaluces, además de los madrileños. En principio, cada grupo tiene que tener dos recién descendidos de Segunda. En uno de ellos estarían el Zaragoza y el Huesca y, en el otro, el Mirandés y la Cultural. El miércoles 24 se confirmará el reparto de los dos grupos y el sorteo del calendario será el 30 de junio para que ya todo el camino quede perfectamente marcado para el equipo zaragocista.
Los 40 que parten en esta Liga
En esta categoría hay 10 conjuntos que han ascendido de Segunda RFEF: Deportivo Fabril, Real Unión, Sant Andreu, CD Extremadura y Rayo Majadahonda, como directos, y UD Logroñés, CD Coria, UD Ourense, Águilas y Real Jaén, que lo sellaron en el playoff.
Hay 20 equipos que se mantienen en Primera RFEF sin haber jugado el playoff: Barakaldo, Pontevedra, Unionistas, Lugo, Mérida, Arenas de Getxo, Racing de Ferrol, Athletic B, Cacereño, Real Avilés, Cartagena, Antequera, Algeciras, Hércules, Alcorcón, Ibiza, Real Murcia, Teruel, Nàstic de Tarragona y Juventud de Torremolinos. Y seis que lo hacen tras caer en la promoción de ascenso: Real Madrid Castilla, Atlético de Madrid B, Europa, Villarreal B, Zamora y SD Ponferradina.
Por último, están los cuatro equipos que bajan desde LaLiga Hypermotion, que son el Real Zaragoza, la SD Huesca, la Cultural Leonesa y el Mirandés.
Comienzo y final
Hay que recordar que la Primera RFEF supone en cada grupo un ascenso directo como campeón y cinco descensos directos a Segunda RFEF, mientras que del segundo al quinto de cada grupo se miden en un playoff para ascender con dos eliminatorias que marca los otros dos equipos que suben a la categoría de plata. La Primera RFEF comenzará el último fin de semana de agosto, desde el viernes 28 hasta el domingo 30. La última jornada estaría prevista para el tercer fin de semana de mayo: entre el viernes 21 y el domingo 23. Los playoffs de ascenso se jugarían durante los cuatro fines de semana siguientes, con eliminatorias a ida y vuelta en semifinales y en la final.
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