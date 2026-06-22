El exzaragocista que se verá las caras con España en uno de los partidos decisivos del Mundial

El Mundial de Fútbol es el evento más visto y apreciado del momento, con cientos de jugadores dejándose todo por defender a su país y, a su vez, exponiéndose en un escaparate para catapultar sus carreras deportivas. En este torneo hay jugadores de todas edades y características y algunos de ellos tienen pasado en el Real Zaragoza: Luis Suárez, Yanis, Guiliano... Sin embargo, hay uno que está en la mira de Luis De La Fuente, seleccionador español, ya que puede llegar a ser una de sus preocupaciones de cara a este partido decisivo contra Uruguay de cara a pelear por el liderato del Grupo H.

Tuvo un paso algo silencioso por La Romareda en la temporada 20/21, curso que fue de los primeros en que el equipo coqueteó con el descenso de categoría, acabando en 15ª posición con 50 puntos, a tan solo 4 del Sabadell, quienes marcaban la zona roja. Se trata de Juan Manuel Sanabria.

Juan Sanabria en su presentación con el Real Zaragoza en enero de 2021 / Real Zaragoza

El lateral originario de Florida en el país charrúa fue cedido ese año por el Atlético Madrileño (filial de los del Cholo) para reforzar la posición de Pep Chavarría y Carlos Nieto en esa banda izquierda que dirigía JIM desde el banquillo y de la que apenas pudo sacar tiempo para destacar. Disputó un total de 13 partidos con la camiseta blanquilla en seis meses, solamente 5 de ellos como titular, y marcó un solitario gol en todo ese año contra Las Palmas, triunfo que amarraba definitivamente la permanencia en el Estadio de Gran Canaria (0-2).

Tras este paso efímero por la capital aragonesa y apenas entrar en dinámica con el primer equipo del Atleti, fue inmediatamente dado a préstamo al Atlético San Luis de la liga de México por un periodo de dos años. Tras finalizar esa cesión, fue traspasado en definitiva al club mexa por su buen rendimiento y continuidad: más de 70 partidos, 3 goles y 8 asistencias en ese par de temporadas. Su gran faceta pasadora le hicieron un fijo en el once y dos temporadas y media después de estar en propiedad del San Luis, cuatro años y medio en total, se fue a vivir el gran sueño americano a la Major Soccer League estadounidense al Real Salt Lake, equipo por el que fichó este último mercado invernal.

Juan Sanabria en su debut con la selección charrúa frente a Arabia Suadí / Juan Manuel Sanabria (vía: Instagram)

11 partidos jugados, 4 asistencias de gol y un tercer puesto (momentáneo) en la Conferencia Oeste de la MLS fueron argumentos de sobra para que Marcelo Bielsa lo incluyera en la lista definitiva de Uruguay para este Mundial de EEUU, México y Canadá, campos que el defensor se conoce ya de sobra.

Trabas en un grupo asequible

El encuentro contra España va a ser sin duda un duelo en la cumbre por caer en el 'lado bueno' del cuadro. Los tropiezos de ambos combinados contra Cabo Verde y Arabia Saudí son síntoma de que un Mundial son palabras mayores, aunque la victoria de España por 4-0 frente a los árabes han dado un chute de adrenalina a la Selección. Mientras que los sudamericanos tienen que ganar a La Roja para optar a seguir en el torneo mundialista, tras empatar a 2 goles contra la que ya es una de las sorpresas de la cita, al menos en lo numérico.

España va primera en el grupo con 4 puntos, misma marca que en el apartado de diferencia de goles. Los uruguayos van segundos y empatados a 2 puntos con la selección caboverdiana, que por los tantos anotados, momentáneamente se quedan terceros. Y finalmente, Arabia Saudí ocupa la cuarta posición por el punto cosechado ante La Celeste en la jornada 1. Todo aún por decidir

El pitido inicial del Uruguay - España a las 2.00 horas de este sábado dará inicio a lo que puede ser el partidos de la última jornada de grupos, que podrá derrocar a cualquiera de los dos equipos al segundo o tercer puesto si es que en el otro partido, a la misma hora, se da una victoria para alguno de los lados.

Lamine Yamal celebra su gol en solitario después de ser agasajado por sus compañeros en el España-Arabia Saudí de Atlanta. / JUSTIN SETTERFIELD / Getty Images via AFP

Tanto los de De La Fuente como los de Bielsa miran de reojo al Grupo J, compuesto por Austria, Jordania, Argelia y la vigente campeona, Argentina. Que los de Messi, Scaloni y compañía queden primeros supondría que el segundo lugar del Grupo H se vería las caras con ellos en Dieciseisavos de final, el plato más fuerte del menú para empezar la fase eliminatoria.

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Sanabria ya tuvo minutos de protagonismo contra Arabia, disputó el partido completo contra Cabo Verde y todo apunta a que formará parte de la defensa charrúa para tratar de frenar a Lamine Yamal, Nico Williams y más artillería que será alineada en lo que puede ser uno de los choques donde van a saltar más chispas y de los más decisivos de esta primera fase del Mundial 2026. Un puñal en la banda que tratará de mantener las esperanzas de Uruguay para pasar de ronda, ya sea de forma directa o como uno de los mejores terceros.