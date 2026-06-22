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Manuel Obón cambia el Real Zaragoza por el Arenas de Getxo como sustituto de Anartz Peña

El tercer portero de este curso, que jugó la segunda parte de la última jornada contra el Málaga, jugará en Primera RFEF haciendo el camino inverso al nuevo guardameta blanquillo

Manuel Obón, justo antes del penalti que transformó el Málaga en la última jornada de pasada Liga.

Manuel Obón, justo antes del penalti que transformó el Málaga en la última jornada de pasada Liga. / Jaime Galindo

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A. B. L.

Zaragoza

Manuel Obón, tercer portero del Real Zaragoza esta pasada temporada, ha firmado por el Arenas de Getxo de Primera RFEF, por lo que estará en la misma categoría que el club aragonés, aunque previsiblemente en el otro grupo.

El guardameta valenciano llega precisamente al Arenas del que procede Anartz Peña, por lo que sustituirá al meta vasco tras su fichaje por el Real Zaragoza avalado por Ibai Gómez.

Obón era el guardameta con vitola de titular del Deportivo Aragón, pero ha estado más acompañando al primer equipo que jugando con el filial. En la última jornada, tras la sanción a Andrada por el puñetazo a Pulido y después de las molestias de Adrián Rodríguez, salió al descanso y disputó la segunda parte del duelo ante el Málaga, en el que recibió un gol de penalti.

El Real Zaragoza se llegó a plantear quedárselo como segundo portero para la próxima campaña acompañando al deseo blanquillo, Diego Fuoli, pero finalmente el club aragonés decidió dejarle marchar, sobre todo porque no ocupa ficha sub-23, ya que cumplirá 24 años este mes de agosto, y firmar a un guardameta de la plena confianza de Ibai Gómez, aunque Peña tampoco es sub-23. Ahora faltará fichar a otro portero y la intención sigue siendo el zaragozano del Sabadell, pero el ascenso a Segunda de los arlequinados dificulta la operación. El tercer guardameta será el prometedor Manolache.

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"Es un portero con buena planta física, rápido y agresivo en portería. El juego aéreo es otra de sus cualidades, como también lo es el juego con los pies", dijo el Arenas.

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