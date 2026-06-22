Mariano Aguilar, el poder en la sombra que no cesa en el Real Zaragoza

El Real Zaragoza ha solucionado la crisis del descenso a Primera RFEF, el peor momento de su historia, con la salida de Fernando López de la dirección general del club, hecha oficial el 2 de junio pasado y sin relevo casi tres semanas después y con la promesa de un paso adelante accionarial de Jorge Mas y Juan Forcén a través de una ampliación de capital de 20 millones sin concretar nada de ella, por supuesto tampoco las condiciones de la misma, si es por compensación de créditos, como apunta a ser en un porcentaje importante, o una inyección de dinero líquido, e incrementando la búsqueda de un presidente/embajador en el que el club asegura llevar tiempo para que esté más cerca del día a día y sea alguien más representativo para la afición, una tarea infructuosa hasta el momento. No ha cambiado mucho más el envoltorio institucional de una SAD en la que la figura de Mariano Aguilar sigue tan presente en la toma de decisiones como ausente de cualquier responsabilidad frontal o representativa.

Aguilar está y sigue estando y no hay, según ha podido saber este diario, intención alguna de que no esté. De hecho, el casting para el nuevo director general lo está llevando él, al menos en la parte decisoria del estilo y el nombre designado para relevar a López. Se quiere en teoría a un ejecutivo de un perfil más elevado que el que tenía el hasta ahora director general, que sea pues más cercano al papel que ocupaba hasta junio de 2024 Raúl Sanllehí, una salida disfrazada de dimisión pero a la que fue empujado el ejecutivo para marcharse al Inter de Miami, otro de los clubs del grupo inversor, este propiedad del presidente zaragocista Jorge Mas, del que ahora se ha marchado dimitiendo en su cargo de jefe de Operaciones.

Su llegada al club en 2022

Aguilar, cuando se instrumentalizó la compra de las acciones del Zaragoza por parte de Real Z LLC, fue el consejero designado por Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado y uno de los propietarios del Atlético, aunque ha perdido mucha presencia accionarial con la llegada de Apollo Sports Capital, para estar en el club aragonés, junto a Emilio Cruz, pero con un papel mucho más activo por parte de Aguilar, poder que aumentó tras la marcha de Sanllehí, teniendo más peso aún si cabe en las decisiones deportivas de la entidad.

Es muy cercano a Gil Marín y también a Jorge Mas. De hecho, ahora el rumbo del Zaragoza lo pilotan el consejero de la parcela deportiva, el actual presidente desde Miami y Juan Forcén

Aguilar es muy cercano a Gil Marín y también a Jorge Mas. De hecho, ahora el rumbo del club lo pilotan el consejero, el actual presidente desde Miami y Juan Forcén, accionista de referencia y que va a ganar más peso tras esta ampliación de capital a la que acudirá junto a Mas, que es propietario de la mitad de la sociedad Real Ventures, una de las 5 de Real Z. Mientras, la de Juan Forcén es Sport Around The World.

No hay ninguna intención en que Aguilar salga del consejo y del día a día de la entidad. Desde la distancia, claro. O al menos eso es lo que se trasluce del comportamiento de la SAD en los últimos meses. El dueño del Club del Deportista, una empresa que se dedica a facilitar la vida de los deportistas de alto nivel, fue también agente muchos años, algunos en una sociedad formada con Juanma López y con un fondo, Doyen Group, por la que ambos acabaron procesados en el Caso Dean por no tributar entre 2013 y 2017 en España las ganancias obtenidas en su actividad. Además de exjugador del Atlético también fue director general del Elche (03-04) y no dejó precisamente un buen recuerdo en el club ilicitano. Ahora y desde 2022 es consejero en el Real Zaragoza.

Cuando su voto no ha sido decisivo lo ha sido su aprobación, pero en el Zaragoza, por encima de lo que él dice, ya que cuando se le pregunta se limita a explicar una y mil veces que nunca decide, su figura es poderosaa

Aguilar ha acudido al palco de una forma irregular de La Romareda y del Ibercaja Estadio, mucho menos en los últimos tiempos, cuando peor ambiente ha habido y más repulsa contra la propiedad. Nunca ha hablado y no lo va a hacer y siempre ha decidido. Cuando su voto no ha sido decisivo lo ha sido su aprobación, pero en el Zaragoza, por encima de lo que él dice, ya que cuando se le pregunta se limita a explicar una y mil veces que nunca decide, que si le preguntan por un jugador le vale con que tenga dos piernas y le aseguren que es positiva su llegada, su figura es poderosa y no ha diminuido con la crisis y los cambios accionariales que ha habido con la mayor presencia de Forcén.

Muchas decisiones suyas

Aguilar fue clave en la apuesta por Txema Indias, con el que coincidió en el Atlético B (91-92), en la llegada antes de Gabi, en que en noviembre pasado no lo hiciera JIM cuando el entrenador madrileño fue cesado, en el retorno en ese momento de David Navarro entonces como enlace entre cantera y primer equipo... También tuvo que ver por supuesto en que llegara al club Fernando López, empleado del Atlético y que había estado de CEO en el Ottawa, club franquicia rojiblanco, y su peso fue decisivo en que Cordero fuera elegido en 2022 para llegar en enero de 2023 cuando Sanllehí había apostado por Lalo. Todo esto lo negará, diciendo que es mentira, como tantas otras cosas en las que ha tenido que ver en los últimos tiempos en el Real Zaragoza, en el peor Zaragoza de la historia, al que Real Z LLC, la propiedad a la que él representa, ha condenado a la tercera categoría del fútbol español.

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El Zaragoza tendrá en breve un nuevo director general, esa es al menos la intención y el casting de Aguilar hasta hace nada ya tenía muy pocos candidatos firmes por lo que la elección está cercana, y entre los que no estaba Mariano Aured, actual director financiero, que tuvo opciones de serlo y fue descartado. El que llegue dará la cara en el día a día, pero detrás estará Aguilar, al que su salida como consejero solo se puede instrumentalizar en una Junta General de Accionistas, o Extraordinaria, y ahora mismo no hay previsto nada en ese sentido con él.