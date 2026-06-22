De Óscar Puente a Sarah Santaolalla: la izquierda clama contra las palabras de Diego Fuoli en la fiesta de ascenso del Sabadell

Diego Fuoli, uno de los máximos deseos del Real Zaragoza, que se ha tornado a casi imposible tras el ascenso del Sabadell, ha sido protagonista en los últimos días tanto para lo bueno, como para lo malo. La buena cara es su excelsa temporada bajo los palos y su papel determinante en esta vuelta a Segunda División con 21 porterías a cero en 34 jornadas en Primera RFEF. La mala es la polémica a la que le ha llevado la euforia del momento y sus palabras durante la fiesta de la promoción en el balcón del Ayuntamiento de Sabadell, a la que han reaccionado varias personalidades de la política española.

Ese "Pedro Sánchez..." que dejó caer el aragonés para que miles de aficionados del conjunto catalán gritaran al unísono "hijo de puta" le ha condenado a estar en el foco mediático en un día que tendría que haber sido solo de celebración. Ya en la tarde de ayer el futbolista lanzó un comunicado disculpándose por sus palabras y alegando que fue "una gracieta sin maldad" que se acabó convirtiendo en "una bola de nieve gigante".

Aprovechó también para pedir perdón al club y a la afición por "empañar con esta tontería la celebración de una temporada histórica" y que todos ellos la hayan terminado "como se merece".

La izquierda clama por sus palabras

Más allá de las miles de reacciones e insultos recibidos por los usuarios de la red social 'X', plataforma donde emitió el comunicado, la izquierda clamó por estas palabras de Fuoli en tonos muy diferentes. El Ministro de Transportes del Gobierno de España, Óscar Puente, lo hizo por partida doble. Primero fue al vídeo del momento en el que el portero pronuncia estas palabras, que citando a Pepe Rubianes, actor y humorista español, dejó clara su opinión: “Esto es lo que pasa cuando le das dinero a un tonto. Que enseguida le sale el facha”.

Acto seguido, cuando el arquero publicó sus clemencias, Puente no tardó en darle por partida doble, con un tono bastante irónico. "A quien se pudiera sentir ofendido… pueees no sé, no se me ocurre así a bote pronto. ¿Por qué se iba a ofender nadie?", respondía el ministro, en defensa del actual presidente del Gobierno.

Otra voz del ámbito televisivo fue la más clara y concisa de todas. Sarah Santaolalla, analista política y comunicadora, sentenció las palabras del zaragozano con un mensaje muy repetido por muchos aificonados en comentarios, tanto del Sabadell como de otros equipos. "A la calle. El fútbol y el deporte no quiere violentos", acentuó la salmantina ante estos hechos, claramente en contra.

Mientras tanto, esta polémica irrumpe en un momento clave para el futuro de Fuoli, cuyo nombre sigue vinculado al Real Zaragoza pese a que su continuidad en el Sabadell ha ganado enteros tras el ascenso. Un episodio extradeportivo que, aunque no empaña su gran temporada bajo palos, sí añade un foco mediático inesperado a uno de los porteros más cotizados del mercado en Segunda Divisón y Primera RFEF.