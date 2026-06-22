El posible rival del Real Zaragoza en Primera RFEF que alquila su campo para echar pachangas: "700 euros el partido"

Real Zaragoza, SD Huesca y Teruel ya conocen a los equipos que formarán la Primera RFEF en la temporada 2026/27. Aunque el sorteo de grupos tenga lugar el próximo 30 de junio, todo hace indicar que quedarán encuadrados en la zona este. Uno de los campos que visitarán con total seguridad es el Enrique Roca, la casa del Murcia.

El Real Murcia ha llevado a cabo una iniciativa de lo más novedosa para sacarle rédito a su campo antes de que vuelva la competición el último fin de semana de agosto. Los jugadores "granas" no serán los únicos en ponerse las botas de fútbol para saltar al verde del Enrique Roca. Bajo la iniciativa 'Estás Convocado', el club permite a cualquier grupo de amigos o familiares poder alquilar el estadio para disputar un partido durante este verano.

Esta experiencia se puso en marcha el pasado 17 de junio y se podrá disfrutar hasta el 10 de julio. El alquiler de las instalaciones se ha dividido en tres franjas horarias: una única sesión a las 9.00 horas de la mañana y dos por la tarde, a las 17.00 y a las 19.00 horas. Los grupos que decidan alquilar la Nueva Condomina, así se llamaba este histórico campo del fútbol español antes del cambio de nomenclatura, son los encargados de organizar los encuentros.

Para ello deberán reunir a un total de 18 jugadores en cada equipo y enviar un formulario de inscripción con los datos de cada participante al club. Eso sí, esta iniciativa no es gratis. El precio de reserva es de 700 euros por encuentro, una cifra que puede parecer cara pero que realmente, si echas cuentas, no es tanto. Si se completa el cupo de jugadores, 36 personas en total, los participantes saldrán a 20 euros por cabeza y la experiencia de jugar en el campo de su equipo. Los aficionados también tendrán la posibilidad de cambiarse en los vestuarios.

Grupos Primera RFEF

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) decidió crear esta categoría en 2021 con la composición de dos grupos que se dividen dependiendo de la situación geográfica de los equipos. Aunque es muy probable que los tres equipos aragoneses viajen a tierras murcianas para jugar en el Enrique Roca, Real Zaragoza, SD Huesca y CD Teruel no sabrán hasta el próximo 30 de junio a qué equipos se enfrentarán la próxima temporada.

Todo hace indicar que los tres conjuntos estarán encuadrados en el mismo grupo y se enfrentarán a equipos de la zona del Mediterráneo. Los aficionados aragoneses que deseen viajar a animar a su equipo lo harán a las comunidades autónomas de Cataluña, Valencia o Islas Baleares, concretamente e Ibiza. El grupo se cerraría con representación de otras zonas de España como Madrid, donde están los filiales de Real Madrid y Atlético, o Andalucía.

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Este pasado fin de semana se conocieron los 40 equipos que tratarán de ascender a Segunda División y volver al fútbol profesional como es el caso del Real Zaragoza. El Celta de Vigo B en un duelo en Balaídos contra la Ponferradina fue el último equipo en sumarse a la categoría de plata del fútbol español tras ganar por 4-1 a los bercianos. Un día antes, el viernes por la noche, el Sabadell vencía al Zamora para volver a la élite del deporte rey en España. El conjunto arlequinado le endosó un contundente 4-0 con el que recupera su estatus en el fútbol 5 años después.