Ramón Lozano, exdirector de cantera del Real Zaragoza: "Decidí ser ingenuo, pero hay agua de la que no volvería a beber"

Más de seis meses después de su salida del Real Zaragoza tras diez años como director de cantera, Ramón Lozano se pronunció públicamente este lunes acerca de un proceso en el que, al encontrarse judicializado, no profundizó demasiado. El aragonés, que defendió y valoró su gestión con numerosos datos, asegura que "no salí por la puerta de atrás" y comenzó su comparecencia mostrando su agradecimiento a "la sociedad, compañeros, jugadores, familia y afición".

Lozano tiene claro que "cumplí con mi obligación con la máxima lealtad y responsabilidad" a la hora de explicar por qué tomó la decisión de marcharse una vez que el club, a través del consejero Mariano Aguilar (al que no se refirió) decidió incorporar a David Navarro (al que tampoco mencionó) como enlace entre el primer equipo y la cantera: "Decidí cortar la relación después de que el club creara un puesto nuevo que invadía mis competencias. Tengo mi dignidad laboral y tenía un contrato, si bien en todo momento busqué una solución consensuada y dialogada", asegura Lozano.

El exidrector de cantera, que sí detalló con numerosos datos la aportación de jugadores al primer equipo a lo largo de la década en la que estuvo en el cargo, se refirió también el veto implantado bajo su estancia a clubs como Real Madrid, Barcelona o Betis, así como a la agencia de representación Bahía por lo que se consideraba una actuación inadecuada con los canteranos del Zaragoza. "Cuando el marinero ejerce como un patrón, ¿cuánto dura?", se preguntó en este sentido Lozano, sin entrar en más detalles.

El aragonés, que se congratuló de haber contado con un "equipo extraordinario", deja la cantera en manos de Javier Garcés, con el que le une una gran relación desde hace mucho tiempo. "Está indiscutiblemente preparado, aunque tiene un reto difícil. Tiene todo mi apoyo y la cantera está en buenas manos", afirma Lozano, que asevera que "no he salido por la puerta de atrás" del Zaragoza. "Lo que se necesita es lealtad", valora el zaragozano para referirse al actual equipo de trabajo en torno a la dirección deportiva de la entidad.

Tampoco matizó demasiado acerca de esas decisiones equivocadas adoptadas durante su mandato. "¿Si me arrepiento o haría algo de otro modo? Sí, pero no entraré en más detalles. Decidí ser ingenuo, pero hay agua de la que no volvería a beber", expuso antes de mostrar su deseo de "salir fuera" para seguir trabajando en la formación de futbolistas.