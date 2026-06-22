El Real Zaragoza acelera la búsqueda de un nuevo presidente

El Real Zaragoza mantiene su intención de repoblar la cúpula del club, ahora desprovisto, desde hace tres semanas, de un director general tras la destitución de Fernando López y con el presidente Jorge Mas decidido a dar un paso al costado y abandonar el puesto, si bien el empresario norteamericano tendría un puesto en el consejo de administración. De hecho, la búsqueda de un nuevo presidente se acelera con la intención de no demorar en exceso el relevo.

En ese sentido, el arraigo sería un factor importante a la hora de elegir al que ha de ser el nuevo presidente. Porque la intención es que el sucesor de Jorge Mas sea una figura más representativa que ejecutiva y, de este modo, fácilmente identificable para la afición. En este perfil encajarían algunos nombres de posibles candidatos inicialmente planteados pero con los que ni siquiera se habría contactado directamente. Esa figura pretendida estaría llamada a ayudar a suturar la brecha existente ahora entre la propiedad y el zaragocismo, que demanda más cercanía a una entidad con la que apenas se identifica.

Así, no hay intención alguna, al menos de momento, de modificar el plan inicial. El Real Zaragoza sigue decidido a que haya un nuevo presidente, a pesar de que el propio Mas no dio pista alguna acerca de sus intenciones en la entrevista elaborada y publicada por el club días después de consumarse el descenso a Primera RFEF. De hecho, el mandatario evitó pronunciarse acerca de un posible abandono del cargo. "Tanto Juan Forcén como yo vamos a incrementar nuestra participación accionarial porque creemos profundamente en este proyecto", dijo. Además, se refirió a un cambio de rol en su persona. «Ha evolucionado pasando de una participación dentro de un grupo inversor más amplio a una posición que permite una implicación más directa en la visión, la toma de decisiones y el desarrollo del proyecto, algo con lo que me siento plenamente comprometido».

Aunque no acaban ahí las búsquedas. Porque el club sigue pinchando en hueso a la hora de atraer capital aragonés a la SAD, una aspiración del consejero Juan Forcén y que, de momento, no ha encontrado respuestas positivas en el círculo empresarial. La desconfianza o el riesgo desde el punto de vista reputacional, así como la drástica reducción de ingresos (aunque la respuesta de los patrocinadores ha sorprendido gratamente) frenan el posible interés de posibles inversores con los que se ha contactado en una búsqueda que, de momento, está siendo tan intensiva como infructuosa.