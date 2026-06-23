Denuncian a Diego Fuoli en el juzgado de guardia por un delito de odio y piden una sanción "contundente"

La celebración del zaragozano, y pretendido por el Real Zaragoza, Diego Fuoli en el balcón del Ayuntamiento de Sabadell tras el ascenso a Segunda División del conjunto arlequinado sigue dando que hablar. El guardameta, en su turno de palabra, terminó con una frase que ha desatado la polémica desde el mismo domingo. "Y poco más, voy a soltar aquí una expresión: Pedro Sánchez….”. Y la plaza soltó casi al unísono el "hijo de puta” que se ha hecho habitual en muchos lugares en referencia al actual presidente del Gobierno.

Las reacciones no se hicieron esperar y han desembocado en una denuncia en el juzgado de guardia de Sabadell. La Federación de Asociaciones Vecinales de Sabadell (FAVS), ha presentado una denuncia contra el zaragozano por un presunto delito de odio al incitar al insulto contra el presidente del gobierno. La FAVS celebra el ascenso del CE Sabadell a Segunda División, pero en un comunicado señalan que el balcón consistorial es un espacio institucional que representa a toda la ciudadanía y, por tanto, no puede ser utilizado para promover la crispación o la degradación del respeto democrático.

Además de la denuncia en el juzgado de guardia, la FAVS ha presentado también una instanica en el Ayuntamiento de Sabadell para que declare a Diego Fuoli persona "non grata" en la ciudad y, al mismo tiempo, ha pedido al propio CE Sabadell que abra un expediente disciplinario "contundente" contra el guardameta.

Tras la celebración, tanto el propio Fuoli como el CE Sabadell lanzaron sendos comunicados. El zaragozano se disculpó explicando que "fruto de la euforia del momento y de lo vivido en estos días me dejé llevar de más y lo que en el momento me pareció una gracieta sin maldad se ha convcertido en una bola gigante", aseguraba el meta, disculpándose "ante todo aquel que que se pudiera sentir ofendido".

Por su parte el club arlequinado emitió su propio comunicado en el que "lamenta y rechaza los hechos ocurridos durante la celebración instucional del ascenso. Durante el acto se produjeron expresiones dirigidas contra el presidente del Gobierno de España, impropias de de un acto institucional, que no representan los valores ni el espíritu de la entidad", asegura la SAD arlequinada. "Una celebración que debía servir para compartir la alegría de un éxito colectivo no debería haberse visto acompañada de manifestaciones de esta naturaleza. La emoción y la la euforia del momento no pueden hacernos perder de vista los principios de respeto y convivencia que deben presidir cualquier acto público", añade.

Mientras, el Real Zaragoza sigue decidido a acometer el fichaje de Diego Fuoli, para lo que es imperativo que negocie con el Sabadell porque el guardameta tiene dos años más de contrato. El ascenso ha situado su cláusula de rescisión en 800.000 euros, una cantidad que el club aragonés no puede asumir, por lo que intentará llegar a un acuerdo con el club arlequinado, teniendo en cuenta que el guardameta está más que interesado en regresar a casa.