Un ex del Real Zaragoza jugará en un debutante en Tercera División de la provincia de Soria: un trotamundos del fútbol modesto

El mercado de fichajes de verano se abre de forma oficial el próximo 1 de julio, pero muchos clubes de las principales categorías de España ya están oficializando sus primeras incorporaciones para la próxima temporada. Los aficionados del Real Zaragoza están muy pendientes de los movimientos de Lalo Arantegui y su secretaría técnica. El actual director deportivo de la entidad zaragocista ya ha firmado a cinco jugadores que se pondrán a las órdenes de Ibai Gómez cuando comience la pretemporada.

A los zaragocistas también les llama la atención conocer el nuevo rumbo que tomarán algunos de los futbolistas que han defendido la camiseta del león durante las últimas temporadas en Segunda Divisón. Encontramos ejemplos en casi todas las ligas. Desde categorías profesionales, como el fichaje de Daniel Tasende por el Córdoba o el exótico nuevo equipo de Marc Gual que ha firmado por Kairat Almaty de Kazajistán, hasta movimientos en el fútbol regional como la vuelta de Eduardo Mingotes al Atlético Calatayud, el equipo de su ciudad.

Un debutante en Segunda jugará en Tercera RFEF

El CD Calasanz de Soria, equipo que ha ascendido a Tercera Federación, ha firmado a un canterano del Real Zaragoza que llegó a debutar en Segunda División. Se trata de Adán Pérez, un trotamundos del fútbol semiprofesional que también jugó en la categoría de plata con el Racing de Santander en la temporada 2014/15.

"Adán Pérez se convierte en nuevo jugador del club para nuestro estreno en 3ª RFEF. Delantero de enorme calidad y dilatada experiencia, cuenta con una brillante trayectoria en el fútbol nacional. Hay incorporaciones que ilusionan y mucho", anunció este pasado viernes el conjunto soriano en su perfil de X. El delantero de Quinto conoce a la perfección el fútbol soriano tras pasar por el SD Almazán y el filial del Numancia cuando apenas tenía 20 años. Allí, en el equipo que disputa sus partidos en Los Pajaritos, coincidió con Fran Valero, actual entrenador del Calasanz con el que se reencuentra 14 años después.

Su debut con el Real Zaragoza y una larga carrera

Adán Pérez, natural de Quinto, firmó su primer contrato profesional con el Real Zaragoza tras una gran temporada con el filial que entrenaba Emilio Larraz. El delantero anotó la friolera cifra de 23 goles, un gran año que le sirvió para promocionar al primer equipo. Víctor Muñoz fue el encargado de darle la titularidad en el primer partido de liga de la temporada 2014/15 contra el Recreativo de Huelva. Debido a los problemas de jugadores en la plantilla, el técnico subió a varios futbolistas del filial para completar la convocatoria.

Pérez también contó con minutos en la siguiente jornada. El delantero disputó 24 minutos en el empate a uno contra el CA Osasuna en La Romareda. Tras estos dos encuentros, Ángel Martín González, director deportivo del Real Zaragoza en aquella época, llegó a un acuerdo con el Racing de Santander, que también jugaba en Segunda División, para que saliera en forma de cesión hasta final de temporada.

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Adán Pérez en un partico con el Ebro. / JESUS CISNEROS / ZAR_DIGITAL

Tras tocar el fútbol profesional con dos equipos, el resto de su trayectoria la ha realizado en equipos de Segunda B y de Tercera RFEF en Aragón. Adán Pérez ha pasado por las filas de CD Ebro, SD Borja, CD Teruel, Utebo, Calamocha o Andorra CF. Fuera del territorio aragonés, el delantero de Quinto jugó un añó en el Navalcarnero y dos en el Tudelano. Ahora, a sus 36 años, el futbolista jugará en el CD Calasanz de Soria, equipo de Tercera Federación.