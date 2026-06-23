El Grupo Saphir tampoco se baja del carro con el descenso: sigue de patrocinador principal

El descenso a Primera RFEF supone un cambio drástico en muchos sentidos, un nuevo mundo para el Real Zaragoza, con pérdida de patrocinadores o reducción de ingresos por los mismos, pero no va a ser el caso de su principal espónsor, ya que en las camisetas de entrenamiento que mostró el club con los fichajes que se presentaron el jueves pasado (Jaume Jardí, Pereira y Anartz Peña) sigue estando Caravan Fragances, la marca del Grupo Saphir, en el pecho de la elástica, señal de que ha prorrogado su contrato por un año más, su decimotercera campaña seguida, donde su aportación económica en este periodo ha superado ya los 5 millones de euros. La de la temporada que viene, en Primera RFEF, será la misma que en Segunda División.

Habrá un año más al menos del Grupo Saphir en el Real Zaragoza como patrocinador principal y en las camisetas del equipo, algo que se ha mantenido desde octubre de 2014, con Caravan Fragances como marca principal, salvo en una de las temporadas, en la 21-22 que fue Green Botanic Pharmacie, una de las líneas de producción de esta empresa aragonesa.

Además, la marca de perfumes siempre ha cedido las camisetas de las categorías inferiores, y en los últimos tiempos las del equipo de LaLiga Genuine y la sección femenina, para el club, luciendo su logo solo con la primera plantilla y el Deportivo Aragón y dejando que en el resto, o bien quedara la publicidad libre o se destinara a otros acuerdos de la SAD zaragocista. De hecho, en la pasada campaña los equipos de la Ciudad Deportiva han lucido en sus camisetas la publicidad del Grupo JAB, con el que la entidad llegó también a un acuerdo y es otro de los patrocinadores del Zaragoza.

Raúl Pereira, uno de los 5 fichajes por ahora de esta temporada. / REAL ZARAGOZA

En esta acabada temporada 25-26, ni tampoco la anterior, la 24-25, la plantilla no ha realizado la tradicional visita a las instalaciones del Grupo Saphir en el polígono Malpica, pero no ha habido ninguna razón especial en ello. En octubre de 2014, con la Fundación recién arribada, esta empresa de perfumes pasó a ser su patrocinador principal en una gestión realizada por la que era entonces la nueva propiedad de la entidad blanquilla.

El cambio de dueños en la SAD con Real Z LLC en 2022 no trajo novedades porque había un contrato en vigor, pero el que acababa la temporada pasada se renovó por un año, por la campaña que finaliza este viernes, y también se va a renovar el actual, por lo que la empresa que es propiedad de los hermanos Sierra, Ignacio y Jorge, cumplirá 13 años, desde la 14-15 al menos en las camisetas zaragocistas.

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Y es que el primer contrato de Saphir, por tres años, tenía unas cantidades en Segunda de 300.000 euros y en el caso de un hipotético ascenso, 600.000, que no se dio. Fue renovado en dos ocasiones, con ligero aumento económico en ambas, y en 2021 se firmó el que está vigente, con una cifra que estaba entre los 400.0000 y el medio millón de euros anuales. Así, la cifra que ha destinado el Grupo Saphir contando las camisetas de la próxima temporada ya superará los 5 millones de euros.