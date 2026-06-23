Los jugadores del Real Zaragoza cobran las nóminas de mayo

La plantilla del Real Zaragoza ya ha comenzado a cobrar las nóminas correspondientes al mes de mayo, que se les adeudaban desde la fecha de cobro por un problema de tesorería, según explicó la propia entidad a los interesados. El retraso ha superado las tres semanas, puesto que el convenio que se aplica los jugadores de élite estima que tienen que cobrar la mensualidad en los últimos cinco días de cada mes. El personal de administración, oficinas y otros departamentos como la Ciudad Deportiva sí habían cobrado ya esa nómina de mayo.

Debido a ese convenio, a finales de esta semana los futbolistas deberían cobrar ya la nómina correspondiente al mes de junio, si bien ahí ya hay situaciones de todo tipo, pues hay jugadores que ya han rescindido. En todo caso esta es la última mensualidad contemplada en los contratos, firmados hasta el 30 de junio ya sea para futbolistas en propiedad o cedidos. A partir de esa fecha son muchos los que terminan su vinculación y otros quienes tienen cláusulas de rescisión automáticas, por lo que en cualquier caso dejarán de pertenecer al club.

La entidad ha cumplido así con lo prometido a los jugadores, ya que en todo momento les había asegurado que la resolución iba a ser cuestión de días y que todo iba a quedar solucionado mucho antes del 9 de julio, que era la fecha límite estipulada para satisfacer esa deuda. No obstante, el club también mantiene deudas pendientes con algunos de sus proveedores, así como con algunos futbolistas que han pertenecido al equipo en la pasada temporada.

El Real Zaragoza, que tiene una cifra de negocio en Segunda en esta temporada de casi 18 millones (17,9), va a ver disminuida la misma en unos ocho millones tras el descenso a Primera RFEF, donde menguan los ingresos televisivos, porque estos pasan de casi siete millones a 0,5, los de socios y patrocinios. El club anunció el pasado martes una ampliación de capital de 20 millones que tendrá que ser aprobada en la próxima Junta General de Accionistas, salvo que haya una Extraordinaria antes, y que servirá para paliar los efectos de este descenso y en la que en participarán Juan Forcén y Jorge Mas, consejero y presidente del club, respectivamente, que verán incrementada su presencia accionarial de este modo.

Los gastos de personal, que ahora superan los 15,5 millones de euros, también se van a ver reducidos de manera notoria, no solo los de la plantilla, que en la última temporada tuvo un límite de 12,8 millones y que en la que viene en Primera RFEF va a contar con una cifra que se estima entre los 5 y los 6 millones, sino también en los diferentes departamentos de la entidad, donde la amenaza de un Expediente de Regulación de Empleo es latente, aunque de momento nada se les ha trasladado a los trabajadores de la SAD de manera definitiva, pero la posibilidad de salidas y despidos es clara.