REAL ZARAGOZA
Oficial: Diego Serrano dirigirá al filial del Real Zaragoza
Sustituye en el puesto a Emilio Larraz, que ha abandonado el club
El Real Zaragoza ha hecho oficial este martes que Diego Serrano será el responsable del Deportivo Aragón en la nueva etapa en Tercera RFEF, tras el decenso consumado en la temporada recién concluida, y tal y como ha ido informando este diario en las últimas semanas.
"Diego Serrano será el nuevo entrenador del filial zaragocista y completará su staff con el segundo entrenador Iván Escar, Héctor Pelegrín como preparador físico y Víctor Otín como entrenador de porteros. El técnico zaragozano, con amplia experiencia en clubes aragoneses y en la categoría, liderará este equipo de trabajo que aportará caras nuevas en la estructura", señala la entidad en su nota oficial.
Serrano, de hecho, ya estuvo cerca de llegar al Zaragoza cuando el club entregó el primer equipo al propio Larraz tras la destitución de Gabi. Entonces, la entidad tenía previsto entregar el filial a Javier Garcés, entrenador del División de Honor para que Serrano se hiciera cargo del juvenil en caso de que Larraz hubiese seguido al frente del primer equipo. Sin embargo, el club descartó esta opción tras el 0-5 endosado por la Cultural Leonesa en el Ibercaja Estadio y acometió el fichaje de Rubén Sellés, lo que devolvió a Larraz al Aragón y aplazó la llegada de Serrano, que salió el pasado verano del Huesca tras dos temporadas en el Juvenil A.
"Al igual que el primer equipo, la pretemporada del Deportivo Aragón comenzará con los pertinentes reconocimientos médicos los días 16 y 17 de julio para, el lunes 20, iniciar el trabajo sobre terreno de juego. Tal y como anunció el club recientemente, para el viernes 24 de julio está previsto que el filial dispute un partidillo de entrenamiento a puerta cerrada en la Ciudad Deportiva frente al primer equipo", concluye el propio Real Zaragoza.
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