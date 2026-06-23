El Real Zaragoza confía en que el Sabadell ceda con Fuoli

El Real Zaragoza mantiene su apuesta, firme y decidida, por Diego Fuoli, el portero con el que se viene diseñando desde hace tiempo la próxima temporada en Primera RFEF. Por eso, el club aragonés negociará con el Sabadell, con el que el meta tiene dos años más de contrato, una salida que pasa, inexorablemente, por la voluntad de la entidad catalana. Sin ella, Fuoli no llegará nunca a tierras aragonesas.

En este sentido, el Zaragoza está dispuesto a apurar sus opciones, que pasan por la voluntad del cancerbero aragonés, que estaría por la labor de volver a casa a pesar del ascenso a Segunda del Sabadell, y por la de la propia entidad catalana, que tiene la sartén por el mango merced a una cláusula de rescisión que el ascenso de la escuadra arlequinada ha situado en 800.000 euros, una cantidad que, en ningún caso, asumirá el Zaragoza.

Así que cualquier solución destinada a que Fuoli cumpla el deseo de la dirección deportiva blanquilla pasa por ese acuerdo entre clubs al que, desde el primer momento, el Zaragoza es consciente de estar abocado. No habrá dispendio económico alguno por parte de la entidad aragonesa, que, en todo caso, mantiene la esperanza y se resiste a desechar el plan inicial mientras existan opciones de llevarlo a cabo.

Por eso, de momento el Zargoza no se ha lanzado en busca de alternativas de un perfil similar al de Fuoli, el elegido por el director deportivo, Lalo Arantegui, para defender el marco zaragocista el próximo curso y protagonista, en los últimos días, de una polémica que podría tener cierta influencia en el futuro próximo del meta.

En este sentido, el delegado del Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto, celebró este lunes las disculpas que el portero del Sabadell pidió al club y a la afición tras incitar a insultar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la celebración del ascenso del Sabadell, aunque consideró que debería excusarse también con el jefe del ejecutivo.

En un mensaje en X, Prieto sostiene que «hay líneas que no se deberían traspasar nunca» y que «quien asume la responsabilidad de una broma fuera de lugar también debería asumir la de disculparse con quien ha pretendido ofender», asegura el delegado del Gobierno en Cataluña.

En su parlamento desde el balcón del ayuntamiento, Fuoli finalizó así su intervención: «Voy a soltar una expresión y vosotros contestáis con lo que os salga: Pedro Sánchez...». A lo que una parte de los aficionados presentes en la plaza respondió con insultos al presidente del Gobierno.

Según el comunicado publicado por Fuoli, sus palabras fueron «fruto de la euforia del momento y de lo vivido estos últimos días» y las califica como «una gracieta sin maldad» que, según ha reconocido, «se ha convertido en una bola gigante».

Por su parte, el Sabadell también emitió un comunicado en el que lamentaba y rechazaba los hechos.