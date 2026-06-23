El Real Zaragoza prescinde del jefe de los servicios médicos tras solo un año en el cargo
Luis García Melchor no seguirá y su puesto lo ocupará Adrián Lapure, hasta ahora en el filial
El Real Zaragoza ha decidido prescindir de los servicios de Luis García Melchor, jefe de los servicios médicos del club desde julio del año pasado, con lo que su estancia en el cargo ha durado menos de un año. La gran cantidad de lesiones en una convulsa temporada marcada por los recurrentes problemas físicos habría contribuido a una decisión ya tomada.
Se trata del segundo cambio de doctor consecutivo después de que García Melchor tomara el relevo, el verano pasado, de Ireneo de los mártires, que dejaba el puesto tras seis años en el club.
El nuevo jefe de los servicios médicos será Adrián Lapure, hasta ahora en el filial, si bien ya ha ejercido en varios partidos con el primer equipo.
García Melchor llegó al Zaragoza avalado por su extensa trayectoria. Doctor en Medicina y Cirugía, especialista en Medicina de la Educación Física y el Deporte de Fútbol, además de poseer un Máster en Alto Rendimiento y con un bagaje de 20 años de experiencia en medicina deportiva, estaba desempeñando su trabajo en la Federación Aragonesa de Fútbol y desarrollaba su labor como docente siendo profesor de Anatomía y de Lesiones Deportivas en el Grado en Ciencias de Actividad Física y del Deporte de la Universidad San Jorge, así como de Afecciones Médicas I y II en el Grado en Fisioterapia. Además, regresó a la disciplina del Real Zaragoza donde fue responsable médico de la Cantera entre los años 1999 y 2014.
Con la llegada del doctor García Melchor se unió al club, según anunció la entidad "un prestigioso grupo médico liderado por él y el doctor Ángel Calvo llamado Arthrosport, un equipo médico especializado en el diagnóstico y tratamiento de lesiones deportivas, que cuenta con sedes en 12 ciudades repartidas por toda España". "Gracias este acuerdo de colaboración, el Real Zaragoza contará además con el respaldo y la colaboración permanente de seis traumatólogos, especializados en diferentes áreas, y un anestesiólogo que velarán por la salud y el mejor tratamiento y recuperación de nuestros jugadores. De esta manera, se asegura que cada patología que pueda surgir sea tratada por un experto en el campo que se produzca, dotando a nuestros jugadores de los recursos necesarios para el diagnóstico y tratamiento de las dolencias y el asesoramiento dirigido a la mejora del rendimiento deportivo", añadió la entidad en julio del año pasado.
"Es un concepto innovador que supone el fortalecimiento del área de los servicios médicos del club, para asegurarnos que nuestros jugadores cuentan con todo lo necesario para obtener el mejor resultado", concluyó el club.
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