El Real Zaragoza ultima la llegada del nuevo director general: tres candidatos se juegan el puesto

El Real Zaragoza afronta la recta final del proceso de selección para cubrir la plaza de director general, vacante desde el despido, hace tres semanas, de Fernando López. Entre las reticencias de algunos candidatos y las exigencias desde la entidad, la gobernabilidad en el Real Zaragoza se mantiene sujeta a un vacío de poder que, en todo caso, estaría cerca de su conclusión, al menos en lo que a la dirección general hace referencia.

Y es que la propiedad, a través del consejero Mariano Aguilar, ya afronta la fase definitiva del proceso, con una terna final de candidatos de los que saldrá el relevo de Fernando López. Se tratará, según ha podido conocer este diario, de un perfil más ejecutivo, con mando en plaza y, seguramente, más asociado al ámbito empresarial que al deportivo. Un vínculo, en definitiva, más ligado a la dirección ejecutiva que al fútbol.

La incorporación de un nuevo director general, un puesto de gestión, goza de absoluta prioridad ahora ante la situación actual del club, con Lalo Arantegui con más tareas y responsabilidades que las propias de un director deportivo. “Las personas que tienen que tomar decisiones lo harán pronto y veréis nuevas caras en otros cargos", aseguró el propio Lalo la pasada semana.

Después de numerosas negativas, el proceso alcanza ahora su recta final. Según ha podido saber este diario, solo quedan tres candidatos. Entre ellos estará el sucesor de López.