Rober González, deseo de varios equipos de Segunda División, rescinde su contrato con el NEC Nimega y queda libre

No es ninguna sorpresa, pero Rober González no continuará en el Real Zaragoza la próxima temporada. El futbolista ha rescindido su contrato con NEC Nimega y queda libre, aunque con varios equipos llamando ya a la puerta del centrocampista extremeño tras su paso por la capital aragonesa.

Si bien no logró el objetivo de la permanencia y descendió con el equipo a Primera Federación, Rober ha sido el jugador más destacado de la segunda vuelta del campeonato y ha demostrado tener sobradas cualidades para la categoría. Por ello, varios equipos de Segunda División, siendo algunos de ellos proyectos punteros de la categoría de plata, ya han mostrado su interés en incorporarlo a sus filas para la próxima temporada.

Entre estos interesados estaría la UD Almería, que se ha quedado a las puertas del ascenso a Primera con la derrota en la última ronda del playoff ante el Málaga y volverá a intentar su regreso a la élite el próximo curso. Junto al cuadro indálico, habría otros pujantes con la intención tantear al jugador. Entre ellos estaría la UD Las Palmas, que descendió el pasado el curso y también cedió ante el Málaga en la fase de promoción; el Mallorca, recién descendido este año de Primera; y el Burgos, que se quedó a las puertas del playoff.

Rober González llegó cedido del NEC Nimega de la Liga de Países Bajos y el Real el Zaragoza pagó por él en torno al 45 % de su ficha: cerca 180.000 de los 400.000 euros totales. El futbolista se convirtió pronto en un fijo en la mediapunta, tanto con Rubén Sellés como con David Navarro en el banquillo, llegando a disputar 15 partidos y un total de 1.248 minutos, en los que marcó dos goles y dio una asistencia.