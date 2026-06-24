Las autonómicas podrán emitir un máximo de 12 partidos por equipo: estos son los lotes de derechos televisivos en Primera RFEF

La Real Federación Española de Fútbol publicó este martes la normativa en cuanto a cesión y venta de derechos televisivos para la temporada 2026-2027 en Primera RFEF. Para el próximo curso, con los tres representantes de las capitales aragonesas fuera del fútbol profesional, la oferta cambia de forma considerable y la posibilidad de ver partidos en abierto estará más limitada.

En este sentido, tan solo las plataformas de contenido OTT (Over-The-Top) tendrán la posibilidad de emitir, bajo suscripción de pago, paquetes de encuentros completos y semicompletos. En la normativa, estos packs vienen incluidos bajo las denominaciones de lotes 1 y 2.

Además, los precios que las diferentes plataformas tendrán que pagar a la federación se establecen por número de suscripciones conforme a diferentes abanicos y con un mínimo de 5.000 abonados para el lote 1 y de 50.000 para el 2, que las propias operadoras tendrán que garantizar a la RFEF.

Lote 1: Los 20 partidos por jornada de la fase regular en directo y todos los del playoff. El importe es por abonado y durante 11 meses, de agosto a junio. Precio para la OTT: con menos de 5.000 suscriptores al mes, 6,12 € mensuales; entre 5.001 y 10.000, 4,50 €; con más de 10.000, 3,90 €.

Los 20 partidos por jornada de la fase regular en directo y todos los del playoff. El importe es por abonado y durante 11 meses, de agosto a junio. Precio para la OTT: con menos de 5.000 suscriptores al mes, 6,12 € mensuales; entre 5.001 y 10.000, 4,50 €; con más de 10.000, 3,90 €. Lote 2: Los 10 partidos más interesantes de cada jornada (elegidos por la RFEF) y todos los del playoff. El importe es por abonado y durante 11 meses, de agosto a junio. Precio para la OTT: con hasta 300.000 abonados, 0,12€ mensuales; con más de 300.000, 0,041€ por cada suscriptor.

Emisión en abierto

El cambio más significativo llega para emisión de partidos en abierto, tanto para las televisiones nacionales como las autonómicas. Cada cadena podrá televisar un máximo de 2 partidos por jornada, con un límite de 12 para cada equipo en toda la temporada. Además, no podrán ser nunca más de tres de forma consecutiva, y el máximo de encuentros de un mismo club como local en todo el curso se reduce a 6. En cuanto a las plataformas digitales de las televisiones autonómicas, no se cederán visionados si no existe un geobloqueo territorial.

Existe también un cuarto lote, orientado a establecimientos que quieran emitir los partidos en público. Este paquete incluye los 20 choques de cada jornada más la fase de ascenso. En este caso el precio para la operadora sería de 1.99 euros al mes por cada establecimiento abonado para emitir el fútbol durante el periodo completo de 11 meses (entre agosto y junio).

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Por último, un quinto lote ofrece la posibilidad de adquirir los resúmenes de los partidos que la propia RFEF realiza después de cada encuentro. Los precios se establecen en función del ámbito de emisión, siendo el coste por resumen de 350 € para el nacional; de 250 € para autonómico y medios digitales; y de 150 € para emisión de ámbito local. Los resúmenes, que tienen una duración de 240 segundos, se podrán emitir después de la finalización del duelo hasta el inicio de la siguiente jornada.