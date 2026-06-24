Cambios en los grupos de División de Honor Juvenil: así afecta a los equipos aragoneses
La RFEF ha aprobado este martes la nueva composición de los grupos en División de Honor Juvenil con un cambio importante para los cinco equipos aragoneses implicados. Los cinco continuarán en el Grupo 3, como era habitual hasta ahora, pero tendrán rivales catalanes y navarros, dejando fuera a los de las Islas Baleares.
"Así, el grupo 1 contará con equipos de Galicia, Cantabria y Asturias; el grupo 2 lo hará con conjuntos del País Vasco, Castilla y León y La Rioja. Por su parte, el grupo 3 lo formarán clubes de Cataluña, Navarra y Aragón y en el cuarto harán lo propio los de Andalucía, Ceuta y Melilla. En el grupo 5 entrarán en juego combinados de Madrid, Castilla La-Mancha y Extremadura, mientras que en el grupo 6 lo harán de Las Palmas y Tenerife y en el último, el séptimo, de la Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares", informó la propia RFEF.
La próxima temporada habrá cinco equipos aragoneses en la categoría, Real Zaragoza, SD Huesca, Racing Zaragoza, Atlético Monzón y UD Montecarlo. Todos ellos compartirán grupo y se verán las caras con FC Barcelona, Espanyol, CF Damm, Gimnástic de Manresa, CF Badalona, Osasuna A, Sant Andreu, Girona, Oberena, Valle de Aranguren y Sabadell.
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