El canterano Jano Monserrate ultima su fichaje por el Ajax de Ámsterdam y dejará dinero al Real Zaragoza

Jano Monserrate, zaragozano y canterano del Real Zaragoza, está a punto de abandonar el Atlético de Madrid y fichar por el Ajax de Ámsterdam con un acuerdo multianual para las tres o cuatro próximas temporadas. Una operación que acabará dejando un dinero en las arcas del club aragonés por dos vías, los derechos de formación y el porcentaje que el conjunto blanquillo se reservó sobre su futuro traspaso.

El mediapunta zaragozano se marchó en enero de 2024 cuando era capitán del equipo juvenil de División de Honor y ya internacional sub-18, siendo considerado una de las grandes joyas de la cantera zaragocista. Tenía contrato con el Zaragoza hasta 2025, no había acuerdo para renovar y clubs como el Betis, el Villarreal o el Inter lo querían fichar, pero lo logró el Atlético en una negociación rápida que llevó a cabo el entonces director general, Raúl Sanllehí.

Monserrate empezó su andadura en el Atlético el juvenil de Fernando Torres, con el que ganó la Liga y la Copa de Campeones en el tramo final del curso 23-24 y después estuvo en dinámica del primer equipo hasta que debutó en febrero de este mismo año en un partido de Primera Divisón frente al Levante.

El Real Zaragoza percibirá un porcentaje de ese traspaso al Ajax de Ámsterdam. Todavía se desconoce la cantidad que el histórico club de los Países Bajos abonará al Atlético por el futbolista y este diario no ha podido confirmar qué porcentaje se reservó el conjunto zaragocista de esa futura venta. No obstante, es seguro que a la entidad blanquilla le corresponde un 2,2% en concepto de derechos de fomación, puesto que está establecido que de los 12 a los 15 años corresponde un 0,25% y, de los 15 a los 23, un 0,5% por temporada y Monserrate estuvo en la Ciudad Deportiva de los 12 a los 18 años.

Además, el Real Zaragoza ya ha ingresado en torno a 600.000 y 700.000 euros por el mediapunta del total de 1,25 millones que podía haber percibido entre la cantidad fija ya ingresada, algo más de 400.000 euros, su inscripción como jugador del Atlético B (que se ha producido este curso), que podría suponer otros 300.000, y su presencia en el primer equipo, que estaba establecida en dos paquetes de 10 partidos a razón de 250.000 euros cada uno.

La salida de Monserrate de la cantera del Real Zaragoza fue polémica, ya que el club no quería traspasar al futbolista y acabó acarreando el adiós de su progenitor, Álex Monserrate, técnico de la Ciudad Deportiva. El club aragonés pretendía renovar al jugador de 17 años, pero el futbolista del División de Honor Juvenil envió a la entidad una carta solicitando su salida, por lo que buscó la mejor opción para las partes, tal y como explicó el propio Real Zaragoza en un comunicado oficial. El acuerdo incluyó una cantidad fija y otra en variables en función del rendimiento del futbolista, a quien también había querido incorporar el Betis.