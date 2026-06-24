El antecedente que sobrevuela el caso Fuoli: el portero que fichó el Real Zaragoza y fue despedido horas después por un tuit sobre Ibai Gómez

El posible fichaje de Diego Fuoli por el Real Zaragoza se ha visto empañado por la polémica antes incluso de hacerse oficial. El portero del Sabadell, pretendido desde hace muchos meses por el equipo aragonés, se ha situado en el centro del debate después de lo ocurrido durante la celebración del conjunto arlequinado a Segunda División cuando desde el balcón del Ayuntamiento alentó un cántico contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El zaragozano se disculpó horas después por lo sucedido mientras ministros como Óscar Puente o Elma Saiz cargaban contra su comportamiento en un ambiente festivo y de celebración.

El polémico episodio de Diego Fuoli, por el que el Zaragoza tendría que negociar con el Sabadell para hacerse con sus servicios, ha traído de vuelta a la memoria un caso no muy lejano que también tuvo como protagonista a un guardameta y a las redes sociales, verdadero altavoz de la sociedad en la que vivimos. Hay que retroceder al verano de 2022 cuando Miguel Torrecilla y Raúl Sanllehí buscaban incorporar un tercer portero que le hiciese la competencia a Cristian Álvarez y Álvaro Ratón. El portero elegido fue Gaizka Campos, que llegó a ser oficializado como nuevo fichaje, pero pocas horas después fue despedido por un antiguo mensaje publicado en Twitter cuando tenía 16 años.

Radio Sabadell

El portero de Barakaldo había llegado procedente del filial del Celta y su incorporación no tardó en encender a gran parte de la afición zaragocista por un tuit de 2013 afirmando que el Zaragoza le daba "asco" mientras celebraba un gol de Ibai Gómez, que condenaba casi matemáticamente al club aragonés a Segunda División. "El asco que le tengo al Zaragoza y como me la has subido este goool", escribió el meta vasco tras el gol del actual entrenador del Real Zaragoza en el descuento en la jornada 36 de Primera División en la 2012-13.

Dos comunicados y marcha atrás

Tras ver como se viralizaba ese tuit, el arquero, que había firmado dos años de contrato, lo borró e incluso llegó a eliminar su cuenta en la red social. La reacción del club fue inmediata y se emitió un primer comunicado detallando que la dirección deportiva estaba decidiendo cómo actuar al respecto. El propio Gaizka Campos no pudo participar en un entrenamiento del primer equipo programado para esa misma tarde. Finalmente, cinco horas después de haber anunciado su fichaje, el Real Zaragoza emitía un segundo comunicado oficial informando que anulaba la incorporación del guardameta de Barakaldo.

Gaizka Campos, entre Sanllehí y Torrecilla. / REAL ZARAGOZA

"Después de una profunda reflexión durante la tarde de hoy, el Real Zaragoza ha tomado la difícil decisión de no fichar a Gaizka Campos. Esta resolución no ha sido sencilla, pero uno de los pilares fundamentales de esta institución es el respeto a nuestra historia y a nuestra afición. Tenemos la responsabilidad de ser fieles a esa máxima. El club comprende que la publicación en redes sociales del guardameta en el año 2013 se trató de un error de adolescencia que no refleja la persona y profesional que es. Sin embargo, también entendemos que la presión que conlleva una circunstancia como ésta dificultaría mucho su desarrollo como futbolista dentro del club. A pesar de esta desafortunada situación, desde el Real Zaragoza queremos desear lo mejor a Gaizka en sus futuros retos profesionales", afirmó el club aragonés.

El Real Zaragoza ha tomado la difícil decisión de no fichar a Gaizka Campos. La resolución no ha sido sencilla Real Zaragoza

Despido improcedente

Gaizka Campos interpuso una demanda contra el Real Zaragoza por despido improcedente y le exigía una indemnización de 176.432 euros, que era la cantidad total del contrato que había firmado. Finalmente, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) le dio la razón al portero vasco y condenó al club a pagar una indemnización de casi 30.000 euros. Tras su frustrado fichaje por el equipo aragonés, el arquero fichó por el Intercity y esta última temporada ha vestido la camiseta del Barakaldo en Primera RFEF por lo que no coincidirá en el mismo grupo con el Real Zaragoza.

El tuit de Gaizka Campos en mayo de 2013. / SERVICIO ESPECIAL

El tuit de Gaizka Campos, que también había afirmado sentir asco por otros clubes de España como el FC Barcelona o Real Madrid, sí que provocó el rechazo unánime de la gran mayoría de la afición del Real Zaragoza. Al tratarse de un componente claramente político y no tener una relación directa con el club, las controvertidas palabras de Fuoli en el Ayuntamiento de Sabadell han dejado una mayor división entre los aficionados zaragocistas.

Cabe recordar que la Federación de Asociaciones Vecinales de Sabadell ha presentado una denuncia contra el zaragozano por un presunto delito de odio al incitar al insulto contra el presidente del gobierno y también han pedido al ayuntamiento que lo declaran persona 'non grata'. El Zaragoza está decidido a intentar acometer el fichaje de Fuoli, que tiene dos años más de contrato con el Sabadell y una cláusula de rescisión que ha subido a 800.000 euros tras el ascenso a Primera División.