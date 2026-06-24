La federación anunciará este miércoles los grupos de Primera RFEF: este es el reparto más probable

La Real Federación Española de Fútbol pondrá este miércoles fin a semanas de rumores y especulaciones sobre el reparto de los equipos de Primera RFEF en los dos grupos que conforman la categoría. Para ello, se ha celebrado este martes una Comisión de Presidentes con todas las federaciones autonómicas, que tuvieron la oportunidad de consultar antes a los clubs de su región por las preferencias en cuanto al reparto, y de la que salió una única propuesta que se someterá a votación con los 40 clubs.

Para ser aprobada, la propuesta tiene que recibir más del 50 % de los votos, es decir, 21 de los 40 equipos deben decantarse por ella. Sin embargo, según publicó ayer el propio organismo, tan existe una propuesta de división territorial para la categoría de bronce, la que ha estado vigente este año con las únicas modificaciones de los equipos que llegan desde Segunda Federación y Segunda División.

Así, la votación servirá para validar la propuesta o mostrar el rechazo de los clubs. No obstante, este último escenario es bastante poco probable, ya que dicha propuesta contaría con un respaldo mayoritario. En ella, una línea desde el norte de España hasta el sur, ligeramente en diagonal, dividiría el territorio en dos mitades, siendo el Grupo 1 el que acogería a los equipos de la zona oeste, y el 2, en el que estarían el Real Zaragoza, la SD Huesca y el CD Teruel, a los de la zona este.

Por tanto, los tres conjuntos aragoneses competirían contra los catalanes (Sant Andreu, Nástic de Tarragona y Europa), los valencianos (Hércules y Villarreal B), los baleares (Ibiza), los madrileños (Rayo Majadahonda, Alcorcón, Real Madrid Castilla y Atlético Madrileño), los murcianos (Cartagena, Real Murcia y Águilas) y los andaluces (Real Jaén, Antequera, Algeciras y Juventud de Torremolinos).

Por su parte, el otro grupo estaría conformado por los clubs gallegos (Deportivo Fabril, UD Ourense, Pontevedra, Lugo y Racing de Ferrol), los asturianos (Real Avilés), los riojanos (UD Logroñés), los vascos (Real Unión, Barakaldo, Arenas de Getxo y Athletic B), los castellanoleoneses (Unionistas, Zamora, SD Ponferradina, Cultural Leonesa y Mirandés) y los extremeños (CD Extremadura, CD Coria, Mérida y Cacereño).

De esta forma, el interés mostrado por la SD Huesca de no coincidir con el Real Zaragoza no se vería reflejado en la propuesta, juntando a los tres equipos aragoneses en la misma Liga por primera vez en la historia. Además, esta división cumple con uno de los requisitos que establece la normativa de la RFEF, la equidad en el número de equipos descendidos, con el Mirandés y la Cultural y Deportiva Leonesa en el Grupo 1, y el Zaragoza y el Huesca en el 2.

Segunda Federación

Asimismo, también se conocerá este miércoles la división de los cinco grupos de Segunda RFEF, para la que salieron ayer tres propuestas de la Comisión de Presidentes que también serán sometidas a votación entre los 100 clubs que militan en la categoría.

En este caso, el reparto afectará a 5 aragoneses. Lo más factible es que el Utebo y el CD Ebro coincidan con el recién descendido Tarazona de nuevo en el Grupo 2, con las únicas dudas de si la UD Barbastro repetirá en el de la zona de Cataluña o regresará con sus vecinos, y de si el ascendido Calamocha compartirá grupo con los otros aragoneses.

Además, durante la jornada también se aprobó la composición de los grupos de División de Honor Juvenil, que afecta a cinco aragoneses: Real Zaragoza, SD Huesca, Racing Club Zaragoza, UD Montecarlo y Atlético Monzón.