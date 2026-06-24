Ya es oficial: Real Zaragoza, Huesca y Teruel jugarán en el Grupo 2 de Primera RFEF

La RFEF ha hecho oficial este miércoles la división de los 40 equipos de Primera RFEF en los dos grupos que competirán en la fase regular la próxima temporada. No ha habido sorpresas y finalmente las federaciones han aprobado una división este-oeste de la península en diagonal y con los equipos madrileños en el Grupo 2 haciendo de bisagra.

El mapa de la Primera RFEF 2026-27 / RFEF

De esta manera, el Real Zaragoza, la SD Huesca y el CD Teruel compartirán grupo y serán rivales junto a los equipos catalanes, valencianos, murcianos, andaluces y madrileños, mientras que en el Grupo 1 se quedan gallegos, castellanos, extremeños y vascos. El próximo día 30 se conocerá el calendario de emparejamientos para ambos grupos.

Los tres equipos aragoneses serán rivales en la misma categoría por primera vez en la historia después de que el CD Teruel mantuviera la categoría el pasado curso y bajaran desde Segunda División tanto el Real Zaragoza, colista, como la SD Huesca. Será la primera vez en 80 años que Aragón no cuente con ningún equipo en las máximas divisiones del fútbol español.

El próximo curso el equipo que dirigirá Ibai Gómez tendrá que verse las caras con rivales catalanes (Sant Andreu, Nástic de Tarragona y Europa), valencianos (Hércules y Villarreal B), los baleares (Ibiza), madrileños (Rayo Majadahonda, Alcorcón, Real Madrid Castilla y Atlético Madrileño), murcianos (Cartagena, Real Murcia y Águilas) y andaluces (Real Jaén, Antequera, Algeciras y Juventud de Torremolinos).

Mientras, el Grupo 1 queda compuesto por los clubs gallegos (Deportivo Fabril, UD Ourense, Pontevedra, Lugo y Racing de Ferrol), los asturianos (Real Avilés), los riojanos (UD Logroñés), los vascos (Real Unión, Barakaldo, Arenas de Getxo y Athletic B), los castellanoleoneses (Unionistas, Zamora, SD Ponferradina, Cultural Leonesa y Mirandés) y los extremeños (CD Extremadura, CD Coria, Mérida y Cacereño).